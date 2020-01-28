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Лемурленд

Лемурленд

В субботу «Тульский экзотариум» приглашает детей и взрослых в увлекательное путешествие по «Лемурленду»! Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00.

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой, ориентируясь по дорожной карте, на пути их ждут сложнейшие испытания. Также участники научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на пире хвостатого короля Мадагаскара и его свиты (обед начнется в 14.30), а также узнают множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных!

На первом этаже для посетителей будет работать мастер аквагрима, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр»!

Стоимость: 100−300 р.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
1 февраля 2020, суббота
11:00
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Жанна Бичевская
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16 февраля, воскресенье 17:00
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 ₽  Билеты: 400-800 ₽
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18 апреля, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1200 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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28 апреля, вторник 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
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 ₽  Билеты: 1400-2600 ₽
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