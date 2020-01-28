В субботу «Тульский экзотариум» приглашает детей и взрослых в увлекательное путешествие по «Лемурленду»! Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00.

Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой, ориентируясь по дорожной карте, на пути их ждут сложнейшие испытания. Также участники научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на пире хвостатого короля Мадагаскара и его свиты (обед начнется в 14.30), а также узнают множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных!

На первом этаже для посетителей будет работать мастер аквагрима, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр»!

Стоимость: 100−300 р.