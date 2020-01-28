Лемурленд
В субботу «Тульский экзотариум» приглашает детей и взрослых в увлекательное путешествие по «Лемурленду»! Мероприятие пройдет с 11.00 до 16.00.
Гости зоопарка смогут пройти лемурьей тропой, ориентируясь по дорожной карте, на пути их ждут сложнейшие испытания. Также участники научатся находить и добывать пищу, поприсутствуют на пире хвостатого короля Мадагаскара и его свиты (обед начнется в 14.30), а также узнают множество новых интересных фактов о жизни этих удивительных животных!
На первом этаже для посетителей будет работать мастер аквагрима, а на втором свои двери распахнет «Мастерская Ле-Мурр»!
Стоимость: 100−300 р.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
1 февраля 2020, суббота
11:00
16 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
27 февраля, четверг 19:00
₽ Билеты: 1400-2600 ₽