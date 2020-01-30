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Лилит

Лилит

В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьерный спектакль «Лилит» от московского танцевального проекта «Солянка».

Женщина вынуждена постоянно наблюдать за собой. Ее собственный образ себя почти всегда пребывает с ней. Пресекает ли она комнату или проливает слезы из-за смерти своего отца, она почти не может не представить себя идущую или плачущую со стороны. С раннего детства ее учат и убеждают, что она все время должна следить за собой. В итоге, свою женскую идентичность она осознает, как два основополагающих и тем не менее различных элемента — инспектор и инспектируемое.

Все, чем она является и что делает, она оценивает с позиции того, как это выглядит в глазах мужчины, и именно так определяется то, что обычно называется успехом в жизни. Ее собственное ощущение себя вытесняется оценочным суждением ее в глазах другого…

Постановка: Анна Щеклеина

Хореография: Анна Щеклеина и Полина Глухих

Артистка: Полина Глухих

Педагог/репетитор спектакля: Мария Николаева

Стоимость: 500 р. бронирование мест по ссылке.

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
1 февраля 2020, суббота
20:00
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Касса
ЯйцЫ Fаберже
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8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
От классики до рока
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28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
7000$
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22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
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