В независимой театральной компании «Барабан» пройдет премьерный спектакль «Лилит» от московского танцевального проекта «Солянка».

Женщина вынуждена постоянно наблюдать за собой. Ее собственный образ себя почти всегда пребывает с ней. Пресекает ли она комнату или проливает слезы из-за смерти своего отца, она почти не может не представить себя идущую или плачущую со стороны. С раннего детства ее учат и убеждают, что она все время должна следить за собой. В итоге, свою женскую идентичность она осознает, как два основополагающих и тем не менее различных элемента — инспектор и инспектируемое.

Все, чем она является и что делает, она оценивает с позиции того, как это выглядит в глазах мужчины, и именно так определяется то, что обычно называется успехом в жизни. Ее собственное ощущение себя вытесняется оценочным суждением ее в глазах другого…

Постановка: Анна Щеклеина

Хореография: Анна Щеклеина и Полина Глухих

Артистка: Полина Глухих

Педагог/репетитор спектакля: Мария Николаева

Стоимость: 500 р. бронирование мест по ссылке.