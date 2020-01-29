Открытый турнир по стрельбе из лука среди молодежи

31 января в «Октаве» на базе развивающего пространства «Точка кипения» состоится первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука среди молодежи «Аrchery 0.1».



В программе мероприятия знакомство со спортивными играми,

стрельба из безопасного лука, дартс, корнхолл и ладерболл. Для всех гостей и участников будет проведен мастер-класс с представлением спортивного снаряжения, правил, основных механизмов и тактик каждой из указанных спортивных дисциплин, после чего мероприятие перейдет в активную фазу турнира между всеми участниками.



Турнир по спортивным дисциплинам будет проходить как в командном, так и в личном зачете.

Для участия не требуется отдельной спортивной подготовки или опыта участия в подобных мероприятиях.



Требуется предварительная регистрация по ссылке или зарегистрироваться по тел. 8 (953)181−25−86 (Устинова Татьяна).