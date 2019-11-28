На сцене клуба Backstage пройдет юбилейный концерт группы «Бригадный подряд». Музыканты представят две программы: 31 января — акустическую, и 1 февраля — электрическую.

Группа появилась в Ленинграде в 1985 году, а значит в 2020 году исполняется 35 лет легендарным панк-рок-хулиганам.



Много с тех пор воды утекло, слов сказано, песен спето, музыки сыграно, туров изъезжено, пластинок записано, видеоклипов снято, женских сердец разбито, мужских ног в слэмах стопчено. А «Бригадный Подряд» также безбашенно и мощно заводит концертные залы по всей стране.



Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока:

Не дарите мамы сыновьям гитары,

Веточка кленовая,

Питер рок-н-ролл,

Короли и Герои

35-летний юбилей группа решила отмечать с размахом. Приходите на юбилейный концерт! Все хиты и даже немного больше, чем обычно!

Билеты лучше покупать заранее. Проверено 35-летним опытом — потом можно не успеть.



Кстати, «Бригадный Подряд» — уже тот!