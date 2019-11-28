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Бригадный Подряд

Бригадный Подряд

На сцене клуба Backstage пройдет юбилейный концерт группы «Бригадный подряд». Музыканты представят две программы: 31 января — акустическую, и 1 февраля — электрическую.

Группа появилась в Ленинграде в 1985 году, а значит в 2020 году исполняется 35 лет легендарным панк-рок-хулиганам.

Много с тех пор воды утекло, слов сказано, песен спето, музыки сыграно, туров изъезжено, пластинок записано, видеоклипов снято, женских сердец разбито, мужских ног в слэмах стопчено. А «Бригадный Подряд» также безбашенно и мощно заводит концертные залы по всей стране.

Песни этого культового коллектива 100% есть в плейлисте каждого уважающего себя поклонника рока:

  • Не дарите мамы сыновьям гитары,
  • Веточка кленовая,
  • Питер рок-н-ролл,
  • Короли и Герои

35-летний юбилей группа решила отмечать с размахом. Приходите на юбилейный концерт! Все хиты и даже немного больше, чем обычно!
Билеты лучше покупать заранее. Проверено 35-летним опытом — потом можно не успеть.

Кстати, «Бригадный Подряд» — уже тот!

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
31 января 2020, пятница
19:00
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1 февраля 2020, суббота
19:00
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Касса
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
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8 марта, воскресенье 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Революция
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20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Женщины для мужчин
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23 февраля, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
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