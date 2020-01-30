Еда с доставкой в Туле: выбираем и заказываем

Выбираем вкусную еду и заказываем домой или на работу.

«ЯпоноМама»

Цель компании - отменный вкус, высокое качество, экологически чистая продукция. Здесь стремятся максимально удовлетворить потребности клиентов во вкусной и полезной для здоровья пище. Поэтому гарантируют высокое качество приготовления блюд, а также их быструю доставку в удобное для клиентов время.

Сделав заказ, клиент может быть уверен в том, что получит только самые свежие, приготовленные специально для него, блюда. Потому что, получив заявку, повар принимается за приготовление блюд. И уже примерно через час-полтора они появятся на столе.

Курьер привезет не просто еду. Это будут красиво уложенные традиционным для японской кухни способом блюда, которые порадуют не только свой желудок, но и глаза.

Эстетическая составляющая блюд, которой японцы уделяют очень большое внимание, ценится и сохраняется.

«ЯпоноМама» предлагает: широкий ассортимент блюд, доставку заказов в течение 40-90 минут, накопительную систему скидок, бонусную программу лояльности «ЯпоноМама Бонус».

Несколько причин, чтобы стать клиентом службы доставки «ЯпоноМама»:

Высокое качество приготовления блюд.

Индивидуальный и творческий подход к каждому клиенту.

Демократичные цены.

Доверие многих.

Доставка

Доставка осуществляется бесплатно от любой суммы заказа в черте города. Команда курьеров состоит из профессионалов, отлично знающих город. Сотрудники прилагают все усилия, чтобы даже в час-пик заказы доставлялись в кратчайшие сроки.

Акция

В Туле, Щёкино, Новомосковске и Алексине действует скидка 50% на наборы. В стоимость набора включены 2 порции соевого соуса, 1 имбирь, 1 васаби.

Бонусная программа

Программа «ЯпоноМама Бонус» - это вознаграждение за каждый заказ в службе доставке и сети суши баров «ЯпоноМама» Тулы и Тульской области. Каждые 10 потраченных рублей приносят 1 Бонус на счёт. Бонусами можно оплатить частично или полностью любой заказ из расчёта 1 Бонус = 1 Рубль.

Доставка суши: +7(4872)790-134, +7(930)791-0-134

График работы доставки: с 11-00 до 23-30

Адреса суши баров в г.Тула:

- Красноармейский проспект дом 1

Предварительный заказ и бронирование столиков по телефону:

+7(4872)79-01-34, +7(930)791-01-34

«Престо»

Уютное кафе «Престо», расположенное на первом этаже в ТРЦ «Макси» — место где накормят любимыми блюдами, согреют уютом и окружат заботой каждого гостя. Мультиформатное меню найдет отклик в сердце любого гурмана. В «Престо» вы сможете попробовать наваристые супа, отменную пиццу и легкие роллы. А для тех, кто любит поесть дома или хочет заказать блюда в офис, кафе предлагает услуги службы доставки. В «Престо» появились новые комбонаборы на доставке!

Также, при заказе на сумму от 850 рублей Вы получаете в подарок ролл «Копченый угорь» или 1 литр «Coca-Cola»! Выбор за вами! Специально для читателей Myslo мы приготовили подарок! При заказе на доставке через сайт или мобильное приложение укажите промокод "myslo2020" и получите пиццу "Престо" 28 см в подарок. *Промокод "myslo2020" действует только на доставке при заказе от 1000 рублей. AppStore) Чтобы быть в курсе всех специальных предложений и быстро заказывать любимые блюда, переходите на сайт или скачивайте мобильное приложение ( Google Play

Бонусная программа

Участвуя в бонусной программе «Престо», вы можете вернуть на ваш бонусный счет до 50% от суммы заказа, а затем оплачивать ими часть счета как на доставке, так и в кафе! Приятным бонусом для Вас станет возможность копить «Штампики» и получить шестую пиццу или ролл в подарок! Телефон доставки 8(800) 5-500-900. Время работы службы доставки с 10:00 до 22:15. Предварительный заказ и бронирование столиков по телефону: +7(910) 155-31-44 Адрес: г.Тула, ТРЦ Макси, 1 этаж.

Genatsvale

Кто такой «Генацвале»? И как переводится название нашего ресторана? По смыслу слово «Генацвале» можно перевести, как «Душа моя», «Души в тебе не чаю»! Конечно, настоящий грузин скажет, что невозможно правильно перевести это грузинское слово. Оно имеет очень глубокий смысл, идущий прямо от сердца: «Когда беда придет к тебе, я возьму её на себя». Позвольте обращаться к вам, дорогие гости, этим душевным грузинским словом: «Генацвале»! А чем славится солнечная Грузия? Конечно же, искренним гостеприимством, уютом и вкусной едой, приготовленной с любовью из свежих натуральных продуктов. Именно это вы и почувствуете в ресторане-сыроварне Genatsvale Georgia!

Доставка

При заказе от 1200 рублей - доставка бесплатная!

Радиус доставки - до 10 км от нашего ресторана.

Также мы с радостью подготовим для Вас к назначенному времени заказ для самовывоза.

При заказе для самовывоза с 12 до 16 часов в будние дни - скидка 30%.

Телефон: +7 (4872) 70-20-40

Адрес: г. Тула, Красноармейский пр., 7-б

Режим работы: с 11:00 до 24:00