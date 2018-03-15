Выходные в Туле: 16-18 марта
Предлагаем вам афишу мероприятий на ближайший уик-энд, а все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.
В эти выходные будут кипеть латиноамериканские страсти, ведь в Тулу приезжают LaScala и танцевальное шоу Demon & Angel. Также состоится долгожданный стендап Поперечного, пройдет турнир MMA, яркие музыкальные события и несколько интересных кинопремьер.
LaScala
После творческого перерыва группа возвращается на сцену в изменённом составе, а её хиты приобретают новое звучание. За время отпуска в коллективе бушевали настоящие латиноамериканские страсти, сподвигшие группу на написание нового альбома, который будет представлен на концерте.
Рада Рай и Эдуард Изместьев
В пятницу пройдет совместный концерт неподражаемой Рады Рай и самого душевного исполнителя Эдуарда Изместьева. После долгого перерыва артисты представят новую программу с символичным названием «Снова вместе» и порадуют зрителей как уже давно полюбившимися песнями, так и новыми музыкальными произведениями.
Levithan
Липецкая группа Levithan приедет в Тулу с концертом в рамках своего гастрольного турне. Коллектив создаёт незабываемую атмосферную музыку в стилях post-metall, post-rock, ambient в сочетании с умопомрачительным вокалом, который заставляет с головой погрузиться в происходящее. На концерте состоится премьера хитов из нового неизданного альбома.
Операция Пластилин
ул. Октябрьская, 306
В пятницу тамбовская группа «Операция Пластилин» представит на концерте свой новый альбом. Один из самых не ординарных коллективов на отечественной рок-сцене готовит очередное шоу, формат которого, по традиции, станет сюрпризом для поклонников.
Dakookа
Певица Dakooka — очень многогранная и талантливая личность: вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей. Она является одним из представителей нового музыкального течения и стремительно набирает популярности в интернете и в реальной жизни. Ей музыка эклектична и всегда звучит свежо, оригинально и свободно.
Stand up Поперечного
ул. Октябрьская, 306
В субботу в Туле выступит Поперечный. Всех любителей специфичного юмора ждет свежая порция чернухи, сарказма, нарушений табу и отборной ненависти. Всё это и не только вошло в его новую программу «Нелицеприятный».
Aktau
В Туле состоится грандиозная хаус-вечеринка от коллектива Aktau, который завоевал свою популярность на сцене московской Стрелки и в составе групп On-The-Go и московского супер-бэнда РТЫ. Качественная электронная музыка от представителей новой музыкальной волны.
Lirika
В эту пятницу в Harat's Pub можно будет услышать сразу все лучшие хиты русского рока. В течение трёх часов группа «Лирика» будет исполнять хиты групп «Агата Кристи», «Ляпис Трубецкой», «Жуки», «Ленинград», «ГрОб», «Чайф», «Кино», «КиШ», «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль» и др.
Нежный зефир
Этой ночью в клубе будет царить атмосфера драйва и релакса, постоянства и внезапности, модерна и эпатажа. Вечеринка обещает быть жаркой, вы отправитесь в полет глубинных и сказочных ощущений.
По традиции, вас ждут зажигательные сеты от резидентов клуба: dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet
Осторожно, Фиксики!
В Тулу приезжает «Фикси-шоу» с постановкой «Осторожно, Фиксики!». Главными героями выступают четыре полюбившихся героя фикси-истории: Симка, Нолик, профессор Чудаков и Лизонька. Простой весёлый сюжет, дополненный интерактивом с залом, — формула успеха спектакля, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей. Приятный бонус: детям до 3-х лет вход свободный.
Маленький принц
Снежный ветер
пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик. Из подручных средств и при непосредственной помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, заснеженная деревня и другие зимние картины.
Мастер-класс «Мальчик-с-пальчик»
Россия в моём сердце
В честь 4 годовщины воссоединения Крыма с Россией на главной площади Тулы вас ожидает праздничная программа «Россия в моем сердце».
На Губернском катке в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы.
Во время праздника состоится подведение итогов конкурса #селфивыбор71. Для всех гостей будет работать полевая кухня. Завершится праздник концертом группы «Серебро».
Шоукейс музыкального фестиваля «Боль»
ул. Ф. Энгельса, 70-а
XVIII международный фестиваль «Триумф джаза»
Fight Show Битва за Тулу
улица Советская, 96
Крупнейшее спортивное событие в мире смешанных единоборств, в котором примут участие 24 звезды MMA. Отстаивать честь Тульской области будут известные бойцы «Хулиган Team» во главе с Денисом Полехиным (чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо).
Матч: Арсенал-Ростов
Отдых и досуг в Туле в начале XX века
Demon & Angel
Заповедник
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Tomb Raider: Лара Крофт
На экраны выходит ремейк знаменитой Лары Крофт. По сюжету, героиня отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.
Цена от 120Р.
Пассажир
Очередная поездка на работу превратилась в необычный квест. Таинственная незнакомка предлагает герою поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…
Цена от 120Р.
Шерлок Гномс
В кинотеатрах начался показ мультфильма о приключениях Гномео и Джульетты. Однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что вся их родня исчезла. Распутать это непростое дело берётся Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов с помощью своего верного спутника Ватсона.
Цена от 120Р.