Выходные в Туле: 16-18 марта

Предлагаем вам афишу мероприятий на ближайший уик-энд, а все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.

В эти выходные будут кипеть латиноамериканские страсти, ведь в Тулу приезжают LaScala и танцевальное шоу Demon & Angel. Также состоится долгожданный стендап Поперечного, пройдет турнир MMA, яркие музыкальные события и несколько интересных кинопремьер.

Концерты

М2, рок-клуб, Тула,

ул. Октябрьская, 306

18 марта, воскресенье, 19:00

Цена: 500Р.





После творческого перерыва группа возвращается на сцену в изменённом составе, а её хиты приобретают новое звучание. За время отпуска в коллективе бушевали настоящие латиноамериканские страсти, сподвигшие группу на написание нового альбома, который будет представлен на концерте.

Городской концертный зал, Тула

улица Советская, 2

16 марта, пятница, 19:00

Цена: от 900Р.

В пятницу пройдет совместный концерт неподражаемой Рады Рай и самого душевного исполнителя Эдуарда Изместьева. После долгого перерыва артисты представят новую программу с символичным названием «Снова вместе» и порадуют зрителей как уже давно полюбившимися песнями, так и новыми музыкальными произведениями.

Stechkin, бар-ресторан, Тула,

проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)

16 марта, пятница, 19:00

Цена: 300Р.

Липецкая группа Levithan приедет в Тулу с концертом в рамках своего гастрольного турне. Коллектив создаёт незабываемую атмосферную музыку в стилях post-metall, post-rock, ambient в сочетании с умопомрачительным вокалом, который заставляет с головой погрузиться в происходящее. На концерте состоится премьера хитов из нового неизданного альбома.

М2, рок-клуб, Тула,

ул. Октябрьская, 306

16 марта, пятница, 19:00

Цена: 500Р.

В пятницу тамбовская группа «Операция Пластилин» представит на концерте свой новый альбом. Один из самых не ординарных коллективов на отечественной рок-сцене готовит очередное шоу, формат которого, по традиции, станет сюрпризом для поклонников.

Rob Roy Bar, Тула,

проспект Ленина 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»)

17 марта, суббота, 19:00

Цена: 400Р.

Певица Dakooka — очень многогранная и талантливая личность: вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей. Она является одним из представителей нового музыкального течения и стремительно набирает популярности в интернете и в реальной жизни. Ей музыка эклектична и всегда звучит свежо, оригинально и свободно.

Юмор

М2, рок-клуб, Тула,

ул. Октябрьская, 306

17 марта, суббота, 20:00

Цена: от 700Р.

В субботу в Туле выступит Поперечный. Всех любителей специфичного юмора ждет свежая порция чернухи, сарказма, нарушений табу и отборной ненависти. Всё это и не только вошло в его новую программу «Нелицеприятный».

В клубе

Типография

Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

16 марта, пятница, 23:00

Цена: 600Р. на 3-х человек

В Туле состоится грандиозная хаус-вечеринка от коллектива Aktau, который завоевал свою популярность на сцене московской Стрелки и в составе групп On-The-Go и московского супер-бэнда РТЫ. Качественная электронная музыка от представителей новой музыкальной волны.

Harat's Pub

Тула, Красноармейский проспект, 19

16 марта, пятница, 22:00

Вход свободный

В эту пятницу в Harat's Pub можно будет услышать сразу все лучшие хиты русского рока. В течение трёх часов группа «Лирика» будет исполнять хиты групп «Агата Кристи», «Ляпис Трубецкой», «Жуки», «Ленинград», «ГрОб», «Чайф», «Кино», «КиШ», «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль» и др.

Мёд, культурно-развлекательный комплекс

Тула, улица Чапаева, 51

17 марта, суббота, 21:00

Вход свободный, бронь столиков

Этой ночью в клубе будет царить атмосфера драйва и релакса, постоянства и внезапности, модерна и эпатажа. Вечеринка обещает быть жаркой, вы отправитесь в полет глубинных и сказочных ощущений.

По традиции, вас ждут зажигательные сеты от резидентов клуба: dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Детям

Городской концертный зал Тула, улица Советская, 2 17 марта, суббота, 12:00 Цена: от 500Р.

В Тулу приезжает «Фикси-шоу» с постановкой «Осторожно, Фиксики!». Главными героями выступают четыре полюбившихся героя фикси-истории: Симка, Нолик, профессор Чудаков и Лизонька. Простой весёлый сюжет, дополненный интерактивом с залом, — формула успеха спектакля, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей. Приятный бонус: детям до 3-х лет вход свободный.

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского Тула, проспект Ленина, 51 18 марта, воскресенье, 12:00 Цена: 200Р.

Артист детской филармонии Сергей Одиноков расскажет эту трогательную историю для юного зрителя. Полюбить, понять душу Маленького принца, найти созвучие в своих мыслях и чувствах поможет прекрасная музыка в исполнении симфонического оркестра. Тульский симфонический оркестр представит свою вариацию произведения Антуана де Сент-Экзюпери « Маленький принц ».

Барабан, арт-площадка, Тула,

пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека») 17 марта, суббота, 11:00 Цена: 500Р.

Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик. Из подручных средств и при непосредственной помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, заснеженная деревня и другие зимние картины.

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей» Тула, Красноармейский проспект, 16 17 марта, суббота, 14:00 Цена: дети — 60Р., взрослые — 150Р.

На занятии в рамках цикла «Сказочные иллюстрации» детям покажут иллюстрации и прочтут сказку «Мальчик-с-пальчик». А в конце занятия малыши научатся создавать картины с помощью пластилина.

События Россия в моём сердце Площадь Ленина, Тула 18 марта, воскресенье 20:00 Вход свободный В честь 4 годовщины воссоединения Крыма с Россией на главной площади Тулы вас ожидает праздничная программа «Россия в моем сердце». В честь 4 годовщины воссоединения Крыма с Россией на главной площади Тулы вас ожидает праздничная программа «Россия в моем сердце».

На Губернском катке в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы.

Во время праздника состоится подведение итогов конкурса #селфивыбор71. Для всех гостей будет работать полевая кухня. Завершится праздник концертом группы «Серебро».

Типография, Тула,

ул. Ф. Энгельса, 70-а 17 марта, суббота, 19:00 Цена: от 200Р.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

На экраны выходит ремейк знаменитой Лары Крофт. По сюжету, героиня отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

Цена от 120Р.

Очередная поездка на работу превратилась в необычный квест. Таинственная незнакомка предлагает герою поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

Цена от 120Р.

В кинотеатрах начался показ мультфильма о приключениях Гномео и Джульетты. Однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что вся их родня исчезла. Распутать это непростое дело берётся Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов с помощью своего верного спутника Ватсона.

Цена от 120Р.