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Выходные в Туле: 16-18 марта

Выходные в Туле: 16-18 марта

Предлагаем вам афишу мероприятий на ближайший уик-энд, а все остальные события Тулы смотрите на Myslo/Афиша.

В эти выходные будут кипеть латиноамериканские страсти, ведь в Тулу приезжают LaScala и танцевальное шоу Demon & Angel. Также состоится долгожданный стендап Поперечного, пройдет турнир MMA, яркие музыкальные события и несколько интересных кинопремьер.

 

Концерты

LaScala

М2, рок-клуб, Тула,
ул. Октябрьская, 306
18 марта, воскресенье, 19:00
Цена: 500Р.


После творческого перерыва группа возвращается на сцену в изменённом составе, а её хиты приобретают новое звучание. За время отпуска в коллективе бушевали настоящие латиноамериканские страсти, сподвигшие группу на написание нового альбома, который будет представлен на концерте.

 

Рада Рай и Эдуард Изместьев

Городской концертный зал, Тула
улица Советская, 2
16 марта, пятница, 19:00
Цена: от 900Р.
 

В пятницу пройдет совместный концерт неподражаемой Рады Рай и самого душевного исполнителя Эдуарда Изместьева. После долгого перерыва артисты представят новую программу с символичным названием «Снова вместе» и порадуют зрителей как уже давно полюбившимися песнями, так и новыми музыкальными произведениями.

 

Levithan

Stechkin, бар-ресторан, Тула,
проспект Ленина, 85 (ТРЦ «Ликерка Лофт»)
16 марта, пятница, 19:00
Цена: 300Р.
 

Липецкая группа Levithan приедет в Тулу с концертом в рамках своего гастрольного турне. Коллектив создаёт незабываемую атмосферную музыку в стилях post-metall, post-rock, ambient в сочетании с умопомрачительным вокалом, который заставляет с головой погрузиться в происходящее. На концерте состоится премьера хитов из нового неизданного альбома.

 

Операция Пластилин

М2, рок-клуб, Тула,
ул. Октябрьская, 306
16 марта, пятница, 19:00
Цена: 500Р.
 

В пятницу тамбовская группа «Операция Пластилин» представит на концерте свой новый альбом. Один из самых не ординарных коллективов на отечественной рок-сцене готовит очередное шоу, формат которого, по традиции, станет сюрпризом для поклонников.

 

Dakookа

Rob Roy Bar, Тула,
проспект Ленина 85, корпус 5 («Ликёрка Лофт»)
17 марта, суббота, 19:00
Цена: 400Р.
 

Певица Dakooka — очень многогранная и талантливая личность: вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей. Она является одним из представителей нового музыкального течения и стремительно набирает популярности в интернете и в реальной жизни. Ей музыка эклектична и всегда звучит свежо, оригинально и свободно.

Юмор

Stand up Поперечного

М2, рок-клуб, Тула,
ул. Октябрьская, 306
17 марта, суббота, 20:00
Цена: от 700Р.
 

В субботу в Туле выступит Поперечный. Всех любителей специфичного юмора ждет свежая порция чернухи, сарказма, нарушений табу и отборной ненависти. Всё это и не только вошло в его новую программу «Нелицеприятный».

В клубе

Aktau

Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 марта, пятница, 23:00
Цена: 600Р. на 3-х человек

 

В Туле состоится грандиозная хаус-вечеринка от коллектива Aktau, который завоевал свою популярность на сцене московской Стрелки и в составе групп On-The-Go и московского супер-бэнда РТЫ. Качественная электронная музыка от представителей новой музыкальной волны.

 

Lirika

Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
16 марта, пятница, 22:00
Вход свободный
 

В эту пятницу в Harat's Pub можно будет услышать сразу все лучшие хиты русского рока. В течение трёх часов группа «Лирика» будет исполнять хиты групп «Агата Кристи», «Ляпис Трубецкой», «Жуки», «Ленинград», «ГрОб», «Чайф», «Кино», «КиШ», «Би-2», «Сплин», «Мумий Тролль» и др.

 

Нежный зефир

Мёд, культурно-развлекательный комплекс
Тула, улица Чапаева, 51
17 марта, суббота, 21:00
Вход свободный, бронь столиков
 

Этой ночью в клубе будет царить атмосфера драйва и релакса, постоянства и внезапности, модерна и эпатажа. Вечеринка обещает быть жаркой, вы отправитесь в полет глубинных и сказочных ощущений.

По традиции, вас ждут зажигательные сеты от резидентов клуба: dj`s Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet

Детям

Осторожно, Фиксики!

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 марта, суббота, 12:00
Цена: от 500Р.
 

В Тулу приезжает «Фикси-шоу» с постановкой «Осторожно, Фиксики!». Главными героями выступают четыре полюбившихся героя фикси-истории: Симка, Нолик, профессор Чудаков и Лизонька. Простой весёлый сюжет, дополненный интерактивом с залом, — формула успеха спектакля, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей. Приятный бонус: детям до 3-х лет вход свободный.

 

Маленький принц

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
18 марта, воскресенье, 12:00
Цена: 200Р.
 
 
Тульский симфонический оркестр представит свою вариацию произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Артист детской филармонии Сергей Одиноков расскажет эту трогательную историю для юного зрителя. Полюбить, понять душу Маленького принца, найти созвучие в своих мыслях и чувствах поможет прекрасная музыка в исполнении симфонического оркестра.
 
 

Снежный ветер

Барабан, арт-площадка, Тула,
пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
17 марта, суббота, 11:00
Цена: 500Р.
 

Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик. Из подручных средств и при непосредственной помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, заснеженная деревня и другие зимние картины.

 

Мастер-класс «Мальчик-с-пальчик»

Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
Тула, Красноармейский проспект, 16
17 марта, суббота, 14:00
Цена: дети — 60Р., взрослые — 150Р.
 
 
 
На занятии в рамках цикла «Сказочные иллюстрации» детям покажут иллюстрации и прочтут сказку «Мальчик-с-пальчик».
А в конце занятия малыши научатся создавать картины с помощью пластилина.
 
События

Россия в моём сердце

Площадь Ленина, Тула
18 марта, воскресенье 20:00
Вход свободный
 

В честь 4 годовщины воссоединения Крыма с Россией на главной площади Тулы вас ожидает праздничная программа «Россия в моем сердце».

На Губернском катке в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы.
Во время праздника состоится подведение итогов конкурса #селфивыбор71. Для всех гостей будет работать полевая кухня. Завершится праздник концертом группы «Серебро».

 

Шоукейс музыкального фестиваля «Боль»

Типография, Тула,
ул. Ф. Энгельса, 70-а
17 марта, суббота, 19:00
Цена: от 200Р.
 
 
На сцене «Типографии» выступят артисты, которые примут участие в музыкальном фестивале «Боль». Также у посетителей будет возможность приобрести сувенирную продукцию и фирменные билеты на фестиваль.
 
 

XVIII международный фестиваль «Триумф джаза»

Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
16−17 марта, пятница, 18:30, суббота, 17:00
Цена: 200Р., 400Р.
 
 
Впервые в Туле пройдёт международный фестиваль джаза, основанный Игорем Бутманом. На сцене Тульской областной филармонии выступят основные хедлайнеры 2018 года: Roy Hargrove Quintet (США), Квартета Олега Бутмана, Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Tony Momrelle (Великобритания).
 
Спорт

Fight Show Битва за Тулу

Тульский государственный цирк, Тула,
улица Советская, 96
16 марта, пятница, 19:00
Цена: от 700Р.
 

Крупнейшее спортивное событие в мире смешанных единоборств, в котором примут участие 24 звезды MMA. Отстаивать честь Тульской области будут известные бойцы «Хулиган Team» во главе с Денисом Полехиным (чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо).

 

Матч: Арсенал-Ростов

Арсенал, центральный стадион
Тула, проспект Ленина, 87
17 марта, суббота 14:00
 
 
В субботу на центральном стадионе состоится футбольный матч. Играет «Арсенал» и «Ростов». Приходите болеть за нашу команду.
 
Выставки

Отдых и досуг в Туле в начале XX века

Тульский областной краеведческий музей
Тула, улица Советская, 68
17 марта, суббота, 18:00
Цена: 150Р.
 
 
XX век — время, когда формировались новые явления и традиции, многие из которых теперь стали неотъемлемой частью нашей жизни. Всё это оказало влияние на современные формы и виды досуга туляков. Приходите на экскурсию и проведите субботний вечер с увлечением и пользой!
 
Театр

Demon & Angel

Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
18 марта, воскресенье, 19:00
Цена: от 800Р.
 

 
Маркос Аяла представит своё грандиозное танцевальное шоу Demon & Angel. 12 высокопрофессиональных актёров воплотят образы двух антагонистических существ, двух противоположных миров, которые бесконечно сталкиваются и, испытывая себя, преодолевают свои личностные границы.
 
 

Заповедник

Новый театр, Тула,
пр. Ленина, 44
17 марта, суббота, 19:00
Цена: 500Р.
 

 

В субботу можно будет увидеть постановку современного театра «Заповедник» — высокая комедия по одноимённой повести Сергея Довлатова.
Спектакль поставлен в формате Евгения Гришковца — все роли и монологи исполняет один актёр. Сюжет построен на рассуждениях, безграничное чувство юмора и яркий талант помогают главному герою пережить великое чувство, которое люди называют любовью…
 
А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Tomb Raider: Лара Крофт

 

На экраны выходит ремейк знаменитой Лары Крофт. По сюжету, героиня отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

Цена от 120Р.

 

Пассажир

Очередная поездка на работу превратилась в необычный квест. Таинственная незнакомка предлагает герою поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается…

Цена от 120Р.

 

Шерлок Гномс

В кинотеатрах начался показ мультфильма о приключениях Гномео и Джульетты. Однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что вся их родня исчезла. Распутать это непростое дело берётся Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов с помощью своего верного спутника Ватсона.

Цена от 120Р.

 

Автор: Настя Якушина, 15 марта, в 14:12 +2
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