Любители ММА могут своими глазами увидеть крупнейшее спортивное событие в мире смешанных боевых единоборств — Fight Show «Битва за Тулу».

Титульный бой проведет профессиональный боец лиги М1 Алексей Махно.

В программе мероприятия запланировано 12 поединков по правилам ММА. Отстаивать честь Тульской области будут известные бойцы «Хулиган Team», во главе с Денисом Полехиным (чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо). В Fight Show «Битва за Тулу» примут участие звёзды ведущих российских клубов: Николай Савилов, Андрей Селедцов и многие другие.