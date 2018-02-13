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Fight Show Битва за Тулу

Fight Show Битва за Тулу

Любители ММА могут своими глазами увидеть крупнейшее спортивное событие в мире смешанных боевых единоборств — Fight Show «Битва за Тулу».

Титульный бой проведет профессиональный боец лиги М1 Алексей Махно.

В программе мероприятия запланировано 12 поединков по правилам ММА. Отстаивать честь Тульской области будут известные бойцы «Хулиган Team», во главе с Денисом Полехиным (чемпионом мира по панкратиону, чемпионом России по боевому самбо). В Fight Show «Битва за Тулу» примут участие звёзды ведущих российских клубов: Николай Савилов, Андрей Селедцов и многие другие.

 

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
16 марта 2018, пятница
19:00
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