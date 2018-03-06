Снежный ветер

«Трогательный» — от слова «трогать».

В этой постановке, в отличие от большинства других, можно и даже нужно прикасаться к реквизиту — самое важное здесь — тактильные ощущения. Участники спектакля, дети и взрослые, могут прочувствовать, насколько по-разному кожа ощущает бумагу, перья, ткань или пластик. Лейтмотивом «Снежного ветра» стала зима — самое «тактильное» время года (вы же помните, каково это — лепить снежки или скользить по льду?). Из подручных средств и при непосредственной помощи зрителей в театре создается снегопад, скованное льдом озеро, заснеженная деревня и другие зимние картины.

Стоимость: 500Р.