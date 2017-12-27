Stand Up Поперечного

После продолжительного перерыва Поперечный возвращается на сцену стендап комедии со своей новой программой и вновь отправляется в тур по городам России, СНГ и Прибалтики.

Свежая порция чернухи, сарказма, нарушений табу и отборной ненависти настаивались для вас больше года. Как крайне вонючий, но крайне дорогой сыр, Поперечный возвращается с крайне специфической программой «Нелицеприятный», которая придется по вкусу далеко не каждому.

Билеты от 700 Р.