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Stand Up Поперечного

Stand Up Поперечного

После продолжительного перерыва Поперечный возвращается на сцену стендап комедии со своей новой программой и вновь отправляется в тур по городам России, СНГ и Прибалтики.

Свежая порция чернухи, сарказма, нарушений табу и отборной ненависти настаивались для вас больше года. Как крайне вонючий, но крайне дорогой сыр, Поперечный возвращается с крайне специфической программой «Нелицеприятный», которая придется по вкусу далеко не каждому.

Билеты от 700 Р.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
17 марта 2018, суббота
20:00
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