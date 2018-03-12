Levithan
Группа Levithan посетит Тулу с концертном в рамках мартовского гастрольного тура. Липецкая группа Levithan создаёт незабываемую атмосферную музыку в стилях post-metall, post-rock, ambient в сочетании с умопомрачительным вокалом, который заставит тебя с головой погрузиться мир, созданный музыкантами.
Гостей ждёт неповторимая тёплая и уютная атмосфера новой концертной программы с большим количеством треков из нового, ещё не изданного альбома!
Стоимость: 300Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 85 (ТРЦ "Ликерка Лофт")
16 марта 2018, пятница
19:00