Группа Levithan посетит Тулу с концертном в рамках мартовского гастрольного тура. Липецкая группа Levithan создаёт незабываемую атмосферную музыку в стилях post-metall, post-rock, ambient в сочетании с умопомрачительным вокалом, который заставит тебя с головой погрузиться мир, созданный музыкантами.

Гостей ждёт неповторимая тёплая и уютная атмосфера новой концертной программы с большим количеством треков из нового, ещё не изданного альбома!

Стоимость: 300Р.