Лицензионный спектакль для детей от создателей сериала «Фиксики».

Премьера! Новая постановка с любимыми героями сериала «Фиксики». Четыре героя мультсериала буквально выходят из экрана любимого мультфильма: Профессор Чудаков, Лизонька- ассистентка профессора, Симка и Нолик.

Самый первый и абсолютно любимый и зрителями, и партнёрами спектакль «Фикси-шоу» — это, конечно, постановка «Осторожно, фиксики!» Четыре классических героя фикси-истории (Симка, Нолик, профессор Чудаков и Лизонька) и простой весёлый сюжет, дополненный интерактивом с залом — формула успеха спектакля, проверенного временем и тысячами больших и маленьких зрителей.

Гений Евгеньевич Чудаков, ученый с мировым именем, — давний друг фиксиков. Кто как не он знает, как маленькие герои любят петь, танцевать и играть с детьми! По горячей просьбе Симки и Нолика профессор Чудаков изобрел специальную машину для увеличения, чтобы познакомить фиксиками с ребятами в зале! Конечно, Симка с Ноликом с радостью соглашаются принять участие в этом эксперименте и — вот это да! — с помощью находчивости Гения Евгеньевича становятся большими-пребольшими.

И тут начинается такооое!.. Наши герои с удовольствием играют со зрителями, соревнуются друг с другом, танцуют и поют любимые ребятами фиксипелки. Главное — не попасться ассистентке профессора Лизоньке! Ведь она не верит в существование фиксиков. Как Симка и Нолик с ней справятся? Конечно, с помощью зала.

Спектакль «Осторожно, фиксики!» отлично подойдёт маленьким деткам, ведь в нём нет ничего пугающего, сюжет прост, насыщен шумными играми с залом, поэтому скучать не придется никому. Продолжительность спектакль — 1 час, именно это время, по мнению детских психологов, является оптимальным для удержания внимания маленьких зрителей.

Фикси-шоу — единственный лицензионный спектакль по «Фиксикам», создавший себе имя за годы гастролей по России. На нас работают не только бренд, входящий в тройку популярнейших среди детей, но и отзывы благодарных зрителей России, Германии, Израиля, Великобритании и США.

Для детей до 3-х лет вход свободный

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