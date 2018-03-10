афиша
афиша
Регистрация
Tomb Raider: Лара Крофт

Tomb Raider: Лара Крофт

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.03.2018
 
Режиссер:
Роар Утхауг
  
Актеры:
Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Хелена Холмс, Александр Виллауме, Бернардо Сантос
  
Жанр:
боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

 

Лара Крофт отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

Купить билет
Сегодня
10:00 Чернский дом культуры
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Иллизиум (Новомосковск)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Союз (Алексин)
18:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 3D ДКЖкино
19:35 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Синема Стар
20:10 3D Союз (Алексин)
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
22:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00 Чернский дом культуры
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Иллизиум (Новомосковск)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Союз (Алексин)
18:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 3D ДКЖкино
19:35 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Стар
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
22:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
17 марта, суббота
10:00 Чернский дом культуры
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Иллизиум (Новомосковск)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Союз (Алексин)
18:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 3D ДКЖкино
19:35 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Стар
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
22:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
18 марта, воскресенье
10:00 Чернский дом культуры
10:10 Иллизиум (Новомосковск)
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
11:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
13:50 Союз (Алексин)
13:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
14:40 Иллизиум (Новомосковск)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
16:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
18:00 3D Союз (Алексин)
18:20 3D Иллизиум (Новомосковск)
19:25 3D ДКЖкино
19:35 Иллизиум (Новомосковск)
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Стар
20:35 3D Иллизиум (Новомосковск)
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
22:50 3D Иллизиум (Новомосковск)
19 марта, понедельник
10:00 Чернский дом культуры
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
13:50 Союз (Алексин)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
18:00 3D Союз (Алексин)
19:25 3D ДКЖкино
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Стар
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
20 марта, вторник
10:00 Чернский дом культуры
10:40 3D Синема Стар
11:20 3D ДКЖкино
11:35 Союз (Алексин)
13:50 Союз (Алексин)
15:15 3D ДКЖкино
15:25 3D Синема Стар
15:55 Чернский дом культуры
18:00 3D Союз (Алексин)
19:25 3D ДКЖкино
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
20:10 3D Синема Стар
22:20 Союз (Алексин)
22:40 3D Синема Стар
21 марта, среда
10:00 Чернский дом культуры
11:35 Союз (Алексин)
13:50 Союз (Алексин)
15:55 Чернский дом культуры
18:00 3D Союз (Алексин)
19:55 Чернский дом культуры
20:10 3D Союз (Алексин)
22:20 Союз (Алексин)
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.