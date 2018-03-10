Tomb Raider: Лара Крофт
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 15.03.2018
Режиссер:
Роар Утхауг
Актеры:
Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Хелена Холмс, Александр Виллауме, Бернардо Сантос
Жанр:
боевик, приключения
Продолжительноcть:
120 мин
Лара Крофт отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.
Сегодня
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|16:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|18:20 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Синема Стар
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|16:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|18:20 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:10 3D
|Синема Стар
|20:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
17 марта, суббота
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|16:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|18:20 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:10 3D
|Синема Стар
|20:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
18 марта, воскресенье
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|11:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|13:50
|Союз (Алексин)
|13:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|14:40
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|16:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|18:20 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:35
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:10 3D
|Синема Стар
|20:35 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
|22:50 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
19 марта, понедельник
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|13:50
|Союз (Алексин)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:10 3D
|Синема Стар
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
20 марта, вторник
|10:00
|Чернский дом культуры
|10:40 3D
|Синема Стар
|11:20 3D
|ДКЖкино
|11:35
|Союз (Алексин)
|13:50
|Союз (Алексин)
|15:15 3D
|ДКЖкино
|15:25 3D
|Синема Стар
|15:55
|Чернский дом культуры
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|19:25 3D
|ДКЖкино
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|20:10 3D
|Синема Стар
|22:20
|Союз (Алексин)
|22:40 3D
|Синема Стар
21 марта, среда
|10:00
|Чернский дом культуры
|11:35
|Союз (Алексин)
|13:50
|Союз (Алексин)
|15:55
|Чернский дом культуры
|18:00 3D
|Союз (Алексин)
|19:55
|Чернский дом культуры
|20:10 3D
|Союз (Алексин)
|22:20
|Союз (Алексин)
Сегодня
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 11:35
3D 13:50
14:40
3D 16:05
3D 18:20
19:35
3D 20:35
3D 22:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
Завтра
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 11:35
3D 13:50
14:40
3D 16:05
3D 18:20
19:35
3D 20:35
3D 22:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
17 марта, суббота
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 11:35
3D 13:50
14:40
3D 16:05
3D 18:20
19:35
3D 20:35
3D 22:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
18 марта, воскресенье
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:10
3D 11:35
3D 13:50
14:40
3D 16:05
3D 18:20
19:35
3D 20:35
3D 22:50
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
19 марта, понедельник
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
20 марта, вторник
|ДКЖкино
|
3D 11:20
3D 15:15
3D 19:25
|Синема Стар
|
3D 10:40
3D 15:25
3D 20:10
3D 22:40
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55
21 марта, среда
|Союз (Алексин)
|
11:35
13:50
3D 18:00
3D 20:10
22:20
|Чернский дом культуры
|
10:00
15:55
19:55