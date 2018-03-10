Tomb Raider: Лара Крофт

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 15.03.2018

Режиссер: Роар Утхауг

Актеры: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Ханна Джон-Кэймен, Доминик Уэст, Ник Фрост, Дэниэл Ву, Эмили Кэри, Хелена Холмс, Александр Виллауме, Бернардо Сантос

Жанр: боевик, приключения

Продолжительноcть: 120 мин

Лара Крофт отправляется в свою первую экспедицию, чтобы завершить начатое отцом археологическое исследование и раскрыть античные секреты, которые в свою очередь помогут очистить ее опороченное имя. Ей предстоит бороться за выживание на помешанном от культа острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.