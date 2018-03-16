Россия в моём сердце

В честь 4 годовщины воссоединения Крыма с Россией на главной площади Тулы пройдет праздничная программа «Россия в моем сердце».



На Губернском катке в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.



Во время праздника состоится подведение итогов конкурса участников проекта #селфивыбор71. Для всех гостей будет работать полевая кухня. В завершение праздника в 22:00 на сцене выступить группа «Серебро»



Вход свободный.