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Рада Рай и Эдуард Изместьев

Рада Рай и Эдуард Изместьев

В туле пройдет совместный концерт неподражаемой Рады Рай и самого душевного исполнителя Эдуарда Изместьева. Артисты представят свою программу «Снова вместе» и порадуют зрителей как уже давно полюбившимися песнями, так и новыми музыкальными произведениями. Некоторое время Рада Рай и Эдуард Изместьев занимались своими сольными проектами, но с недавних пор вновь решили порадовать своих слушателей совместным творчеством. Душевные мотивы и лиричные тексты песен подарят вам роскошный музыкальный вечер.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
16 марта 2018, пятница
19:00
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