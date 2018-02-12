В туле пройдет совместный концерт неподражаемой Рады Рай и самого душевного исполнителя Эдуарда Изместьева. Артисты представят свою программу «Снова вместе» и порадуют зрителей как уже давно полюбившимися песнями, так и новыми музыкальными произведениями. Некоторое время Рада Рай и Эдуард Изместьев занимались своими сольными проектами, но с недавних пор вновь решили порадовать своих слушателей совместным творчеством. Душевные мотивы и лиричные тексты песен подарят вам роскошный музыкальный вечер.