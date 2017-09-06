«Заповедник», С. Довлатов

«Заповедник» — высокая комедия по одноимённой повести Сергея Довлатова.



Гениальный писатель попадает в загадочное место — «Пушкинский заповедник». На первый взгляд это обычный музей… но с героем начинают происходить странные вещи… безграничное чувство юмора и яркий талант помогают писателю пережить великое чувство, которое люди называют любовью…

Режиссер — Яков Рубин.



Во всех ролях — Вячеслав Федотов.