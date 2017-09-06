«Заповедник», С. Довлатов
«Заповедник» — высокая комедия по одноимённой повести Сергея Довлатова.
Гениальный писатель попадает в загадочное место — «Пушкинский заповедник». На первый взгляд это обычный музей… но с героем начинают происходить странные вещи… безграничное чувство юмора и яркий талант помогают писателю пережить великое чувство, которое люди называют любовью…
Режиссер — Яков Рубин.
Во всех ролях — Вячеслав Федотов.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 44
8 сентября 2017, пятница
19:00
9 сентября 2017, суббота
19:00
22 сентября 2017, пятница
19:00