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«Заповедник», С. Довлатов

«Заповедник», С. Довлатов

«Заповедник» — высокая комедия по одноимённой повести Сергея Довлатова.

Гениальный писатель попадает в загадочное место — «Пушкинский заповедник». На первый взгляд это обычный музей… но с героем начинают происходить странные вещи… безграничное чувство юмора и яркий талант помогают писателю пережить великое чувство, которое люди называют любовью…

Режиссер — Яков Рубин.

Во всех ролях — Вячеслав Федотов.

Где и когда?
Новый театр
Тула, пр. Ленина, 44
8 сентября 2017, пятница
19:00
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9 сентября 2017, суббота
19:00
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22 сентября 2017, пятница
19:00
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