Сказка по мотивам произведения Антуана де Сент Экзюпери «Маленький принц» в исполнении тульского симфонического оркестра при участии артистов детской филармонии.

Антуан де Сент Экзюпери написал чудесную историю о маленьком человеке, который мужественно берёт на себя ответственность за всё и всех, что ему дорого. Артист детской филармонии Сергей Одиноков расскажет эту трогательную историю для юного зрителя. Полюбить, понять душу маленького принца, найти созвучие в своих мыслях и чувствах поможет прекрасная музыка в исполнении симфонического оркестра.

Стоимость: 200Р.