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Пассажир

Пассажир

Страна:
Франция, Великобритания, США, 2018
 
Премьера:
в РФ 08.03.2018
 
Режиссер:
Жауме Кольет-Серра
  
Актеры:
Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Сэм Нил, Джонатан Бэнкс, Шазад Латиф, Элизабет МакГоверн, Дин-Чарльз Чепмен, Флоренс Пью, Демсон Идрис
  
Жанр:
триллер, экшен
  
Продолжительноcть:
105 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,39
          
 

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается...

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