Страна: Франция, Великобритания, США, 2018

Премьера: в РФ 08.03.2018

Режиссер: Жауме Кольет-Серра

Актеры: Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Сэм Нил, Джонатан Бэнкс, Шазад Латиф, Элизабет МакГоверн, Дин-Чарльз Чепмен, Флоренс Пью, Демсон Идрис

Жанр: триллер, экшен

Продолжительноcть: 105 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,39

Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается...