Пассажир
Страна:
Франция, Великобритания, США, 2018
Премьера:
в РФ 08.03.2018
Режиссер:
Жауме Кольет-Серра
Актеры:
Лиам Нисон, Вера Фармига, Патрик Уилсон, Сэм Нил, Джонатан Бэнкс, Шазад Латиф, Элизабет МакГоверн, Дин-Чарльз Чепмен, Флоренс Пью, Демсон Идрис
Жанр:
триллер, экшен
Продолжительноcть:
105 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,39
Еще вчера его день начинался с поездки на работу в одном и том же поезде, в компании уже давно знакомых лиц, но сегодня таинственная незнакомка предлагает ему поучаствовать в эксперименте. Одна остановка, чтобы принять решение, и единственный шанс из тысячи победить. Осторожно, игра начинается...
Сегодня
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Завтра
|13:10
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|19:50
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10 марта, суббота
|13:10
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|18:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:50
|Киносити
11 марта, воскресенье
|13:10
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|18:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|19:50
|Киносити
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Киносити
|
13:10
19:50
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Киносити
|
13:10
19:50
10 марта, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Киносити
|
13:10
19:50
11 марта, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:25
|Киносити
|
13:10
19:50
12 марта, понедельник
|Киносити
|
13:10
19:50
13 марта, вторник
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13:10
19:50
14 марта, среда
|Киносити
|
13:10
19:50