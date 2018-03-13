Сказочные иллюстрации «Мальчик с пальчик»

Это очередное занятие из цикла «Сказочные иллюстрации». На этот раз мы познакомимся с известным французским писателем-сказочником Шарлем Перро и русским художником иллюстратором Борисом Дехтерёвым.

Ребятам покажут видеоряд с иллюстрациями к произведению «Мальчик с пальчик» и конечно же, прочитают сказку!

А в конце занятия малыши смогут создать собственную иллюстрацию с помощью пластилина. Приходите и погрузитесь в волшебный мир «сказочных иллюстраций» вместе со своими детьми!

подробности по телефону: (4872) 56-09-92

Стоимость: дети -60Р., взрослые - 150Р.