афиша
афиша
Регистрация
Сказочные иллюстрации «Мальчик с пальчик»

Сказочные иллюстрации «Мальчик с пальчик»

Это очередное занятие из цикла «Сказочные иллюстрации». На этот раз мы познакомимся с известным французским писателем-сказочником Шарлем Перро и русским художником иллюстратором Борисом Дехтерёвым.  

Ребятам покажут видеоряд с иллюстрациями к произведению «Мальчик с пальчик» и конечно же, прочитают сказку! 

А в конце занятия малыши смогут создать собственную иллюстрацию с помощью пластилина. Приходите и погрузитесь в волшебный мир «сказочных иллюстраций» вместе со своими детьми!    

подробности по телефону: (4872) 56-09-92

Стоимость: дети -60Р., взрослые - 150Р.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
17 марта 2018, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.