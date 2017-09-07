Lirika
Хиты 80-х 90-х и 00-х! Более 2-х часов хитов РУССКОГО РОКА
Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью.
Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, Гроб, Чайф, Кино, Киш, Би 2, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
9 сентября 2017, суббота
22:00