Хиты 80-х 90-х и 00-х! Более 2-х часов хитов РУССКОГО РОКА

Этим вечером вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью.

Московская группа Lirika исполнит для вас более двух десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока: Агата Кристи, Ляпис Трубецкой, Жуки, Ленинград, Гроб, Чайф, Кино, Киш, Би 2, Сплин, Мумий Тролль и другие любимые исполнители.

Вход свободный.