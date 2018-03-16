О защите прав потребителей в Тульской области

Потребитель является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав. На фото Яна Арсентьева.



Владелец юридической фирмы Gatikoev Lawfirm адвокат Илья Гатикоев.



Каждый гражданин вправе получить лучший юридический сервис, независимо от того, на сколько сложна ситуация, из-за которой он обратился к адвокату.

Теперь у жителей Тульской области, пострадавшим от нарушений прав потребителей, есть возможность привлечь к решению своих проблем, связанных с покупками, специалистов высочайшего уровня!

Услуги этих специалистов полностью оплачивает Общество защиты прав потребителей «Правое дело».

Не может быть!, - скажете вы. Но это действительно так: фактически оплачивает юридические услуги и другие судебные издержки «Правое дело».

Потребитель - экономически слабая сторона, которая нуждается в особой защите своих прав. К сожалению, недобросовестные предприниматели пользуются слабой защищённостью потребителей, преследуя одну цель - получение постоянной выручки любыми методами. При этом нередко, не имея информации, гражданин не знает, как он может защитить свои права и интересы в конкретном случае, или же даже не подозревает о нарушении своих прав и воспринимает всё как должное.

Множество споров в сфере защиты прав потребителей связано с покупками. Наверняка каждый из нас сталкивался хоть раз с некачественным товаром или с нарушением срока доставки покупки. А вы знаете, что имеете право на отказ от такого товара, на взыскание неустойки или штрафа, на компенсацию морального вреда и многое другое?

Сложнее бывает защитить свои права в ситуации некачественного оказания услуг, например медицинских или косметологических. В таких случаях необходимо проведение экспертизы, которая влечёт дополнительные расходы.

Для разрешения такой задачи в структуре Общества защиты прав потребителей «Правое дело» работает экспертное подразделение, которое проводит любые досудебные или судебные экспертизы бесплатно

для потребителя.

Потребительский рынок товаров и услуг настолько широк, что решение каждой проблемы неповторимо. К каждому случаю мы находим индивидуальный подход.

Несмотря на то, что чаще всего уязвим и не защищён именно потребитель, в практике встречаются случаи злоупотребления. То есть когда покупатель использует предоставленные ему преимущества для обогащения или причинения вреда продавцу. Поэтому также есть необходимость защиты не только прав потребителей, но и предпринимателей.

Юридическая фирма Gatikoev Lawfirm готова помочь предпринимателям в сопровождении и минимизации ответственности за нарушение прав потребителей.

Каждый гражданин может обратиться в представительство Gatikoev Lawfirm в Туле - в общественную приемную «Правое дело». Ваше обращение внимательно рассмотрят приветливые и профессиональные сотрудники.

На первой встрече с помощником или ассистентом адвоката вы сможете подробно изложить суть спора и приложить все документы, которые у вас имеются. Будьте уверены, ваше обращение будет внимательно рассмотрено в самые короткие сроки! После этого компания примет меры по защите ваших прав, в том числе с помощью обращения в суд.

Запишите адрес:

Тула, ул. Дзержинского, 11, помещение АА1.

Тел. 8 (4872) 75-34-00.

tula@gatikoevlawfirm.com