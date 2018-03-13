DaKooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности.

Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic. Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа.

Она не любит делать так, как "нужно". Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно.

Стоимость: от 400Р.