Dakooka
DaKooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности.
Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic. Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа.
Она не любит делать так, как "нужно". Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно.
Стоимость: от 400Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
17 марта 2018, суббота
19:00