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Dakooka

Dakooka

DaKooka — вокалистка, автор и исполнитель песен, пианистка и диджей из Черновцов, которая стремительно набирает популярность в интернете и реальности. 

Ее музыка — это объединение нескольких направлений: trip-hop, indie-rock, experimental, pop и electronic.  Она не подпадает ни под какие шаблоны современного сценического образа.

Она не любит делать так, как "нужно". Она делает то, что ей нравится, всегда по-новому, вразрез со всеми стереотипами: свежо, оригинально, свободно. 

Стоимость: от 400Р.

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
17 марта 2018, суббота
19:00
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