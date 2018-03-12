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Aktau

Aktau

В Туле состоится грандиозная хаус вечеринка от коллектива Aktau, который завоевал свою популярность на сцене московской Стрелки и в составе групп On-The-Go и московского супер-бэнда РТЫ.  

Дима Мидборн и Гриша Добрынин известны своим участием во множестве музыкальных коллективов. Эта парочка, пожалуй, одна из самых коллаборирующих с другими музыкантами. Парни участвовали в группах On-The-Go, Poko Cox, большом бэнде Doug Hream Blunt, Yana Blinder и Saint Petersburg Disco Spin Club, Glintshake, Tesla Boy.  

Теперь они решили объединиться в дуэт под названием Aktau и радовать своих поклонникой качественной инновационной электронной музыкой. Aktau играют сеты, пишут музыку и готовятся к выпуску своего первого релиза.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
16 марта 2018, пятница
23:00
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