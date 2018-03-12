В Туле состоится грандиозная хаус вечеринка от коллектива Aktau, который завоевал свою популярность на сцене московской Стрелки и в составе групп On-The-Go и московского супер-бэнда РТЫ.



Дима Мидборн и Гриша Добрынин известны своим участием во множестве музыкальных коллективов. Эта парочка, пожалуй, одна из самых коллаборирующих с другими музыкантами. Парни участвовали в группах On-The-Go, Poko Cox, большом бэнде Doug Hream Blunt, Yana Blinder и Saint Petersburg Disco Spin Club, Glintshake, Tesla Boy.

Теперь они решили объединиться в дуэт под названием Aktau и радовать своих поклонникой качественной инновационной электронной музыкой. Aktau играют сеты, пишут музыку и готовятся к выпуску своего первого релиза.