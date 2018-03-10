Страна: США, Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 15.03.2018

Режиссер: Джон Стивенсон

Актеры: Джонни Депп, Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Мэгги Смит, Майкл Кейн, Чиветель Эджиофор, Стивен Мерчант, Мэри Джей Блайдж

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 90 мин

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.