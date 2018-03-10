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Шерлок Гномс

Шерлок Гномс

Страна:
США, Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 15.03.2018
 
Режиссер:
Джон Стивенсон
  
Актеры:
Джонни Депп, Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Мэгги Смит, Майкл Кейн, Чиветель Эджиофор, Стивен Мерчант, Мэри Джей Блайдж
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.

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Сегодня
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Союз (Алексин)
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
15:40 Союз (Алексин)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
17:55 Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Союз (Алексин)
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
15:40 Союз (Алексин)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
17:55 Иллизиум (Новомосковск)
17 марта, суббота
10:00 Союз (Алексин)
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12:10 Союз (Алексин)
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
15:40 Союз (Алексин)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
17:55 Иллизиум (Новомосковск)
18 марта, воскресенье
10:00 Союз (Алексин)
10:00 3D Иллизиум (Новомосковск)
12:10 Союз (Алексин)
12:25 Иллизиум (Новомосковск)
15:40 Союз (Алексин)
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
17:55 Иллизиум (Новомосковск)
19 марта, понедельник
10:00 Союз (Алексин)
12:10 Союз (Алексин)
15:40 Союз (Алексин)
20 марта, вторник
10:00 Союз (Алексин)
12:10 Союз (Алексин)
15:40 Союз (Алексин)
21 марта, среда
10:00 Союз (Алексин)
12:10 Союз (Алексин)
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