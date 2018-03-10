Шерлок Гномс
Страна:
США, Великобритания, 2018
Премьера:
в РФ 15.03.2018
Режиссер:
Джон Стивенсон
Актеры:
Джонни Депп, Джеймс МакЭвой, Эмили Блант, Мэгги Смит, Майкл Кейн, Чиветель Эджиофор, Стивен Мерчант, Мэри Джей Блайдж
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
90 мин
Гномео и Джульетту ждет новое захватывающее приключение — теперь в огромном Лондоне. Когда герои с семьями и друзьями переезжают в город, их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы! И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. В такой ситуации на выручку может прийти только… Шерлок Гномс. Известный детектив становится на защиту обитателей лондонских садов и не без помощи своего верного спутника Ватсона берется раскрыть запутанное дело.
Сегодня
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|15:40
|Союз (Алексин)
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:00 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Союз (Алексин)
|12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:40
|Союз (Алексин)
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
17 марта, суббота
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:00 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Союз (Алексин)
|12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:40
|Союз (Алексин)
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
18 марта, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:00 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|12:10
|Союз (Алексин)
|12:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:40
|Союз (Алексин)
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|17:55
|Иллизиум (Новомосковск)
19 марта, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|12:10
|Союз (Алексин)
|15:40
|Союз (Алексин)
20 марта, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|12:10
|Союз (Алексин)
|15:40
|Союз (Алексин)
21 марта, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
|12:10
|Союз (Алексин)
|15:40
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Сегодня
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3D 10:00
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16:20
17:55
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|
10:00
12:10
15:40
Завтра
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|
3D 10:00
12:25
16:20
17:55
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40
17 марта, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:25
16:20
17:55
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40
18 марта, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:00
12:25
16:20
17:55
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40
19 марта, понедельник
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40
20 марта, вторник
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40
21 марта, среда
|Союз (Алексин)
|
10:00
12:10
15:40