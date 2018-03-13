XVIII международный фестиваль «Триумф Джаза»

16 и 17 марта впервые в Туле пройдут два грандиозных концерта в рамках XVIII международного фестиваля «Триумф Джаза»

На сцене Тульской областной филармонии выступят основные хедлайнеры 2018 года: Roy Hargrove Quintet (США), Квартета Олега Бутмана, Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана и Tony Momrelle (Великобритания)

«Триумф Джаза» — один из старейших и важнейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. За прошедшие 18 лет «Триумф Джаза» впервые представил российской публике таких величайших джазовых музыкантов, как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группу TAKE 6 и ещё более сотни настоящих легенд. С 2013 года фестиваль проводится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а с 2018 года - ещё и в Туле.

Стоимость: пятница 200Р, суббота - 400Р.