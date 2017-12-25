Demon & Angel

Новая работа выдающегося танцора, хореографа Маркоса Аяла — «Демон и Ангел» начнет свой премьерный показ в феврале 2018 года в России, городах Прибалтики, а затем в Израиле. На сцене мы увидим 12 танцоров, высоко профессиональных, с высоким уровнем креативности и музыкального мастерства.

Что происходит, когда наивное, чистое и глубинное человеческое влечение побеждает разум? Есть ли способ достичь этого, не изменяя себя? Есть ли способ преобразовать себя, ничего в себе не умертвив?

Танцевальное шоу Маркоса Аяла «Демон и Ангел» приобщает к опыту абсолютного слияния с музыкой «Рио-де-ла-Плата». Он осмеливается обратиться к истинным драматическим чувствам, которые являются существенной частью танго и сделал их частью своего языка и проявления.

Власть или желание, эгоизм и обладание, порыв к любви до самой смерти; ворваться на сцену переполненным и спросить зрителя: «Как возможно, что-то, что дарит нам наслаждение, также причиняет нам боль?»

Маркос Айала и Паола Камачо превосходно воплотили образы двух антагонистических существ, двух противоположных миров, которые бесконечно сталкиваются и испытывая себя преодолевают свои личностные границы… Могут ли они наконец принять свет и тьму?

Маркос Аяла, директор, хореограф и танцор, предлагает постоянное переосмысление жанра для сохранения Танго через поколения.

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