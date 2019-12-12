Выходные в Туле: 13-15 декабря

На выходных можно послушать «Океан Эльзы» в живом исполнении, посетить первые новогодние вечеринки, встретиться с Дедом Морозом и нанести ответный удар фастфуду на фестивале медленной еды.

Фестивали

Когда: 15 декабря, воскресенье, 12.00, дегустация 14.00−17.00

Где: Мельница. Space, арт-пространство, Заокский, Нечаевские выселки

Вход свободный.

Фестиваль посвящен 30-тилетию международного движения Slow Food, что в переводе означает «медленная еда». Движение выступает против засилья фастфуда. Гостей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-поваров и конкурс по колке лучин и фермерская игра moolagame.ru.

В 14.00 начнется общий обед-дегустация, во время которой гости попробуют блюда и напитки, приготовленные своими руками.

Когда: 14 декабря, суббота, 11.00

Где: Тульский Кремль, музей

Вход свободный.

В атриуме Тульского кремля пройдет фестиваль детского творчества «ШАР- ПАПЬЕ». Праздник назван в честь игрушки шар-папье, которую придумали в Туле. Простые объемные фигуры из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства.



Новогодний фестиваль «ШАР-ПАПЬЕ» — это не только творческий конкурс-выставка. Это площадка с насыщенной развлекательной программой: песни-танцы, веселые конкурсы и игры, бесплатные мастер-классы по росписи шар-папье, ярмарка новогодних игрушек ручной работы, множество увлекательных интерактивов.

В рамках фестиваля 15 декабря состоится встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Начало в 15.00.

Главный волшебник страны поздравит всех с наступающим Новым годом, поиграет с ребятами, подарит подарки и обязательно сделает фото со всеми желающими на память в специальной фотозоне.

Концерты

Когда: 13 декабря, пятница, 20.00

Где: Concert Hall, Тула, ул. Фридриха Энгельса 70

Цена: 1300 р.

Новый проект Сергея Бобунца - это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, но и все хиты группы «Смысловые галлюцинации» в классическом мощном звучании. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки.

Когда: 14 декабря, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный, Бронирование столов по тел. 525 — 025

В Harat's pub можно будет услышать любимые хиты украинской рок-группы «Океан Эльзы» в живом исполнении. Кавер-группа «Другие люди» задаст на сцене жара и исполнит все главные песни в идентичном звучании.

Когда: 14 декабря, суббота, 17.00

Где: Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского, Тула, проспект Ленина, 51

Цена:350-400 р.

В Тульской филармонии состоится большой концерт Тульского филармонического симфонического оркестра. Вместе с ним на одной сцене выступят известные музыканты: Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано), Яна БЕЛОУСОВА (скрипка), Владислав БЕЛОУСОВ (виолончель).

Вадим Холоденко с успехом выступает на лучших сценах Москвы и Санкт-Петербурга, во многих городах России. С 2004 г. он постоянно сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (дирижеры Ю. Башмет, Е. Бушков, К. Ванделли).

Когда: 15 декабря, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 900-1800 р.

В Городском концертном зале выступит автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин. Музыкант представит новую программу «Лучшее».

В этот вечер вы услышите ваши любимые песни, а также совсем новые. Это авторские произведения разного жанра, разного характера: от лирических, веселых танцевальных песен до глубоко патриотических гражданских композиций.

Программа концерта состоит из 2-х отделений. По традиции после концерта состоится автограф-сессия!

События

Когда: 15 декабря, воскресенье, 09.00

Где: Дворец культуры, ОАО Туламашзавод, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 500 р. 325 р. только в Myslo-кассе.

В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений от классики до акробатического шоу.

Когда: 15 декабря, воскресенье, 14.00, 16.00

Где: «Майский», Тула, ул. 9 мая, 1-а

Вход свободный.

Ретро-кинотеатр «Майский» присоединился к Всероссийской акции и устроит двухдневный бесплатный кинопоказ. В это воскресенье зрителям покажут фильм «Семейное кино» и «Звезды в коротком метре».

После киносеанса состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное.

Когда: 14-15 декабря, суббота-воскресенье, 12.00

Где: «Искра», молодежное пространство, Тула, Советская улица, 11

Вход свободный.

В эту субботу во внутреннем дворике «Искры» открывается новогодняя ярмарка. Гостей ждет живая музыка, пряные и согревающие напитки, ароматный кофе и горячий чай на огне, интерактивные спектакли и, конечно же, подарки от Деда Мороза и Санта Клауса!

14 декабря гостям покажут интерактивный спектакль «Мастерская Санты» про Санту, его друзей и пропавшее Рождество. Начало в 17.00. А уже в 20.00 начнется концерт Наташи Ринич из MeTime Studio.

Когда: 15 декабря, воскресенье, 11.00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова

Тула,

Вход свободный, весь необходимый реквизит будет выдан участникам у здания администрации.

На площадке у здания администрации в Центральном парке состоится яркое, интересное мероприятие «Ярнбомбинг» или арт-встреча «Нитки».



«Ярнбомбинг» это прекрасная возможность объединиться с семьей или друзьями в создании ярких арт-объектов, которые будут украшать территорию любимого Центрального парка, и сделают зимние пейзажи теплее и интереснее.

Вечеринки

Когда: 15 декабря, воскресенье, 20.00

Где: Forest, ресторанный комплекс, Тула, Староникитская, д. 54

Цена: 1500-4000 р.

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в итальянском стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки, бьюти-зона. Гостей ждет много новогодних подарков, глитвейн, народная примета итальянские поцелуи. А еще это отличный повод выгулять красивое платье.

Когда: 15 декабря 2019, воскресенье, 17.00

Где: Ёлочка, кафе, Тула, ул. Первомайская, 13-а

Заказ билетов по телефону 8 (953)424−17−36.

Кафе «Ёлочка» и Агентство «Мастерская Амура» приглашают туляков на новогоднюю супер шоу-флирт вечеринку.

Вас ждёт:

Праздничный стол

Улётные танцы

Умопомрачительная живая музыка и новогодняя шоу программа

Конкурс на лучший новогодний костюм и лучший творческий номер

Поздравление Дед мороза и Снегурочки, подарки!

Флирт и романтические знакомства для тех, кто свободен

Спорт

Когда: 14-15 декабря, суббота-воскресенье, 10.00, торжественное открытие 14 декабря в 14.00

Где: Физкультурно-оздоровительный комплекс ТулГУ,Тула, просп. Ленина, 84А

Вход свободный.

В спортивном комплексе ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе. На состязания съедутся спортсмены в возрасте 15−17 лет со всей России. Участники будут бороться за приз Шамиля Шамшатдиновича Хисамутдинова.

На соревнования прибудут почетные гости, в числе которых Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Детям

Когда: 14 декабря, суббота, 12.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500-900 р.

В Тульском цирке началось грандиозное новогоднее шоу, которое удивить и детей и взрослых. Гостей ждет 3D проекция, опасные трюки, хищные животные и лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства,

Всё представление на манеже вас будет смешить Клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит Вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!

Также в программе экстримальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий Фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.

Когда: 15 декабря 2019, воскресенье, 15.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 500 р.



В «Октаве» пройдет новогодний интерактивный спектакль от детского театра «СНАРК». Это постановка в формате спектакль-игра. Мы побываем в мастерских великих художников и попытаемся узнать, как рисовать «правильно» и, вообще, возможно ли это?

В игровой форме артисты театра покажут, чем современное искусство отличается от классического, и чем они похожи. Маленькие зрители попытаются разгадать секрет улыбки Моны Лизы, подражать стилю Джузеппе Арчимбольдо, а так же почувствовать себя Марселем Дюшаном или Энди Уорхолом.

Со спектакля никто не уйдет с пустыми руками, каждый ребенок получит новогодний подарок!

Когда: 15 декабря, воскресенье, 10.30

Где: «Три котенка», музыкальный беби-театр, Тула, Проспект Ленина, д. 22

Цена: семейный билет (1 взрослый + 1 ребенок) — 700 р., за каждого ребенка доплата 350 р., за каждого взрослого — 200 р. Бронирование и вопросы по +7 (967) 431-62-81 или 71−62−81

В музыкальном беби-театре состоится премьера новогодней постановки для малышей от 1 до 4 лет. Юных гостей ждет 60-минутное интерактивное музыкальное представление с использованием кукол.

Свет звёзд, белые хлопья снега, звуки музыки гениального Вольфи и начинается сказка… А это значит, что вот-вот обязательно случится самое настоящее ВОЛШЕБСТВО…

Лекции

Когда: 14 декабря, суббота, 15.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный.

Путешественница Ольга Варегина расскажет «в Типографии» как можно объездить весь мир.

Как это возможно, не имея даже плана и палатки? Как решиться отправиться покорять мир с одним рюкзаком и преодолевать любые страхи?

Вы узнаете:

как образ мышления создаёт нашу реальность;

что делать, когда всё идёт не по плану;

про автостоп и Каучсёрфинг. Шикарно жить, комфортно перемещаться, увидеть весь мир с тратами всего 400 р. в день.

Театр

Когда: 13 декабря, пятница, 19.00

Где: Likerka Loft, Тула, пр. Ленина, 85

Цена: 100-200 р. Бронирование мест по тел. 71-67-68.

В «Ликерке-Лофт» выступит арт-рок-коллектив «Васильков & Коты» с музыкальной постановкой «Огни города»! Зрителей ждет живое музыкальное выступление коллектива «Васильков & Коты», напрямую связанное с сюжетом. Главные персонажи: группа «Васильков & Коты», город Тула.



В основе постановки лежит идея поиска себя в урбанистической жизни города, который в следствие различных обстоятельств и событий может либо оттолкнуть, либо принять.

Когда: 13 декабря, пятница, 20.00

Где:

Цена: 300 р. требуется предварительная регистрация.

В «Октаве» снова покажут тульский перформанс «Пастораль», созданный театром «Барабан» во время летней резиденции. Участники придумывают игру-прелюдию, которая состоит из осколков сновидений, фрагментов дерзких признаний, детских откровений. Они тасуют карточки, так что реплики, движения и вздохи каждый раз сплетают новый сюжет, который сложится в очень необычную, тонкую и интимную постановку-перформанс.

Выставки

Когда: 13-15 декабря, пятница-воскресенье, 10.00

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»

Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно

В Выставочном зале открылась экспозиция «Горизонты соли» из фотографий итальянской художницы Франки Кионо.

Посетители Выставочного зала увидят 50 геометрических пейзажей. Экспозиция позволит совершить визуальное путешествие по солончакам, полюбоваться белизной соляных гор, сверкающими кристаллами соли и гладью солёной воды.

Итальянская художница Франка Кионо живёт и работает в Турине. Она использует фотографию в качестве исследовательского инструмента для решения экологических и гуманитарных проблем, извлекая из наблюдаемой реальности беспокойную и загадочную красоту.

Когда: 14 декабря, суббота, 12.00

Где: «Макси», торгово-развлекательный центр

Тула, Пролетарская ул., 2

Вход свободный, требуется предварительная регистрация.

В ТРЦ «Макси» пройдет выставка недвижимости. На мероприятии можно:

Получить бесплатные консультации специалистов;

Узнать о недвижимости в Туле;

Пообщаться с представителями банков;

Узнать о выгодных предложениях и акциях;

Принять участие в розыгрыше сертификата на 10000 рублей в магазин «М.Видео» и других подарков от партнеров проекта.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Сюжет продолжения блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» рассказывает о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности видеоигры. На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.



Актерский состав не изменился, в фильме по-прежнему присутствует «Скала» Дуэйн Джонсон, Каррен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт. В новой части появятся и новые герои — Дэнни ДеВито в роли аватара героя Дуэйна Джонсона, а также роль досталась американской певице Аквафине.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.