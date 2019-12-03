Кругосветка мечты за 5$ в день

Путешественница Ольга Варегина расскажет «в Типографии» как можно объездить весь мир.

Как это возможно, не имея даже плана и палатки? Как решиться отправиться покорять мир с одним рюкзаком и преодолевать любые страхи?

Вы узнаете:

как образ мышления создаёт нашу реальность;

что делать, когда всё идёт не по плану;

про автостоп и Каучсёрфинг. Шикарно жить, комфортно перемещаться, увидеть весь мир с тратами всего 400 р. в день.

Кругосветное путешествие — это идеальная возможность познать себя через других людей.

Почему это важно:

идти в свои страхи и менять жизнь;

уметь принимать добро и отдавать сотней разных способов;

замечать, как каждый из нас меняет жизнь людей вокруг.

Ольга Варегина совершила кругосветное путешествие автостопом по всему миру, проехав за 1.5 года 34 страны с бюджетом 5 € в день. Психолог с 12-ти летним стажем, смотрит на мир через призму профессии. Девиз её путешествия «Изучаю мир человеческой души и душу мира».