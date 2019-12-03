Кругосветка мечты за 5$ в день
Путешественница Ольга Варегина расскажет «в Типографии» как можно объездить весь мир.
Как это возможно, не имея даже плана и палатки? Как решиться отправиться покорять мир с одним рюкзаком и преодолевать любые страхи?
Вы узнаете:
- как образ мышления создаёт нашу реальность;
- что делать, когда всё идёт не по плану;
- про автостоп и Каучсёрфинг. Шикарно жить, комфортно перемещаться, увидеть весь мир с тратами всего 400 р. в день.
Кругосветное путешествие — это идеальная возможность познать себя через других людей.
Почему это важно:
- идти в свои страхи и менять жизнь;
- уметь принимать добро и отдавать сотней разных способов;
- замечать, как каждый из нас меняет жизнь людей вокруг.
Ольга Варегина совершила кругосветное путешествие автостопом по всему миру, проехав за 1.5 года 34 страны с бюджетом 5 € в день. Психолог с 12-ти летним стажем, смотрит на мир через призму профессии. Девиз её путешествия «Изучаю мир человеческой души и душу мира».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 декабря 2019, суббота
15:00
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500-4000 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽