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Кругосветка мечты за 5$ в день

Кругосветка мечты за 5$ в день

Путешественница Ольга Варегина расскажет «в Типографии» как можно объездить весь мир.

Как это возможно, не имея даже плана и палатки? Как решиться отправиться покорять мир с одним рюкзаком и преодолевать любые страхи?
Вы узнаете:

  • как образ мышления создаёт нашу реальность;
  • что делать, когда всё идёт не по плану;
  • про автостоп и Каучсёрфинг. Шикарно жить, комфортно перемещаться, увидеть весь мир с тратами всего 400 р. в день.

Кругосветное путешествие — это идеальная возможность познать себя через других людей.

Почему это важно:

  • идти в свои страхи и менять жизнь;
  • уметь принимать добро и отдавать сотней разных способов;
  • замечать, как каждый из нас меняет жизнь людей вокруг.

Ольга Варегина совершила кругосветное путешествие автостопом по всему миру, проехав за 1.5 года 34 страны с бюджетом 5 € в день. Психолог с 12-ти летним стажем, смотрит на мир через призму профессии. Девиз её путешествия «Изучаю мир человеческой души и душу мира».

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 декабря 2019, суббота
15:00
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Касса
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Волшебная зима
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2 - 4 января 2020
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Сказки Нарнии
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3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
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21 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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