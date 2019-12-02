Новогодняя шоу-флирт вечеринка
Кафе «Ёлочка» и Агентство «Мастерская Амура» приглашают туляков на новогоднюю супер шоу-флирт вечеринку.
Вас ждёт:
- Праздничный стол
- Улётные танцы
- Умопомрачительная живая музыка и новогодняя шоу программа
- Конкурс на лучший новогодний костюм и лучший творческий номер
- Поздравление Дед мороза и Снегурочки, подарки!
- Флирт и романтические знакомства для тех, кто свободен
Приходите веселиться!
Заказ билетов по телефону 8 (953)424−17−36.
Где и когда?
Тула, ул. Первомайская, 13-а
15 декабря 2019, воскресенье
17:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽