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Новогодняя шоу-флирт вечеринка

Новогодняя шоу-флирт вечеринка

Кафе «Ёлочка» и Агентство «Мастерская Амура» приглашают туляков на новогоднюю супер шоу-флирт вечеринку.

Вас ждёт:

  • Праздничный стол
  • Улётные танцы
  • Умопомрачительная живая музыка и новогодняя шоу программа
  • Конкурс на лучший новогодний костюм и лучший творческий номер
  • Поздравление Дед мороза и Снегурочки, подарки!
  • Флирт и романтические знакомства для тех, кто свободен

Приходите веселиться!

Заказ билетов по телефону 8 (953)424−17−36.

Где и когда?
Ёлочка, кафе
Тула, ул. Первомайская, 13-а
15 декабря 2019, воскресенье
17:00
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Касса
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Louna
Купить билет
7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Урод
Купить билет
25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гверцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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