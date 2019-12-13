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Что подарить друзьям и близким на Новый год?
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Что подарить друзьям и близким на Новый год?

Новый год и Рождество – время исполнения желаний. Хотите по-настоящему впечатлить окружающих и близких к Новому году и Рождеству? Магазины «Аквакласс» знают ответ – аквариум или террариум!

Тропические рыбки или экзотические питомцы станут приятным сюрпризом к праздникам и необычным спутником жизни.

- Аквариумы и террариумы украшают любой интерьер. Они оживят и привнесут яркие акценты в любое помещение, будь то дом или офис.

- Разнообразие форм, конфигураций, размеров и биотопов позволяют подобрать аквариум или террариум для любого помещения! В магазинах «Аквакласс» можно найти как небольшие аквариумы, террариумы и акватеррариумы, которые умещают на столе, так и огромные, от 300 и выше литров.

- Широкий выбор коряг, декораций, растений помогут создать неповторимый дизайн для дома вашего питомца. Что Вам больше по душе? Морские глубины, тропические дождевые леса или бескрайние пустыни? В магазинах «Аквакласс» вы найдёте все! Консультанты не только проконсультируют с выбором, но и помогут в создании уникального интерьера.

- Аквариумные и террариумные обитатели не вызывают аллергии. Это прекрасный подарок для тех, кто в силу здоровья не может позволить себе классических домашних любимцев.

- Наблюдение за животными помогает снять напряжение, усталость, дарит радость и чувство умиротворения. Аквариум или тропический террариум – источник влаги в доме, которой в сухом воздухе в наших квартирах совершенно не хватает!

 

- Ухаживать за аквариумом или террариумом сможет каждый. Несложные правила Вам подскажут консультанты. Всё необходимое для создания идеальных условий для ваших питомцев Вы можете найти в магазинах «Аквакласс». Если же возникнут трудности, то консультанты подскажут вам ответ на вопрос или выедут на место и решат проблему!

- В магазинах «Аквакласс» представлены террариумы и аквариумы мировых лидеров индустрии и их китайские аналоги. Вы обязательно найдёте вариант для себя! Если же есть сомнения, то всегда можно приобрести подарочных сертификат магазина «Аквакласс»!

Какой аквариум или террариум выбрать?

Аквариум – среда обитания не только для множества тропических рыбок. В аквариуме можно поселить различных ракообразных – раков, креветок, крабов – а также улиток, черепашек и многих других.

Террариум – необычный уголочек любой части суши, будь то влажные тропики или засушливые пустыни. Хамелеоны, бородатые агамы, пушистые пауки и многие другие являются удивительными обитателями нашей планеты и могут жить в Вашем доме!

Чтобы подарок действительно порадовал, надо отнестись к покупке ответственно. Аквариум или террариум – не просто стеклянная банка, но живая система, состоящая из множества элементов. Консультанты магазинов «Аквакласс» помогут Вам подобрать питомца и жилище для него, исходя из Ваших потребностей, расскажут, как и чем кормить, как ухаживать за необычным питомцем.

  1. Аквариум или террариум в подарок ребёнку.

Аквариум или террариум для Вашего малыша – прекрасный способ познакомить ребёнка с миром природы, приучить его к ответственности и трудолюбию, а также самостоятельно погрузиться в удивительный мир.

В свои первые аквариумы лучше всего сажать неприхотливых рыбок: ярких тернеций или данио, прекрасных гуппи, шустрых барбусов. Можно остановить выбор на рыбке-петушке, которая живёт одна. Для террариумов тоже стоит подбирать несложные виды – очаровательные гекконы, грозные, но бесконечно милые бородатые агамы, самых разнообразных окрасов маисовые полоза.

  1. Аквариум или террариум в подарок коллеге

Если хотите порадовать коллегу по работе, то лучше остановить свой выбор на нано-аквариумах, которые умещаются на рабочем столе. В такие аквариумы имеет смысл сажать самых неприхотливых рыбок, которые будут радовать глаз в течении всего рабочего дня и не станут доставлять много хлопот. В офис можно поставить один большой аквариум и сделать зону для обеденного отдыха рядом с ним.

  1. Аквариум или террариум для родных и близких

Выбирая аквариум для своей семьи простора для фантазии и в оформлении своего маленького мира намного больше. Если позволяет место, лучше выбирать аквариумы  от 100 литров – с таким объёмом прекрасно справится как новичок, так и профессионал. Подбор террариума зависит от вида питомца, который Вы решите завести.

Любые аквариумы и террариумы рекомендуется устанавливать на специальные тумбы. Домашняя мебель просто не предназначена, чтобы выдерживать большие объёмы воды с декорациями и грунтом. Аквариумные тумбы имеют дополнительные рёбра жёсткости, влагостойкую пропитку и место под оборудования для чистки и корма.

В магазинах «Аквакласс» Вы найдёте для себя и своих близких идеальное решение! Магазины работают в Туле более 10 лет. Консультанты здесь не просто продавцы, но люди, страстно влюблённые в своё дело. Они знают всё про аквариумы и террариумы и готовы помочь в любой ситуации: помутнела вода в аквариуме или питомец отказывается есть. Если Вы имеете сомнения, что подарить, всегда можете выбрать подарочный сертификат, чтобы точно не ошибиться с питомцем! Магазины «Аквакласс» также могут привезти ваш аквариум или террариум к Вам домой, установить его и запустить и взять уход за Вашими питомцами на себя!

Приходите и увидите всё своими глазами:

Магазины «Аквакласс»

Тула, ул. Луначарского, 49
Тула, ул. Фрунзе, 21
Email: aquaklass@mail.ru
Тел: 8 (903) 035 81 84 Наталья
       8 (920) 750 49 71 Ирина


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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:36 +2
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