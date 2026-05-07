В соответствии с решением Президента России Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая, российская сторона объявляет перемирие.

Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.

Минобороны России призвало украинскую сторону последовать этому примеру. Отмечается, что при нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов, Вооружёнными Силами РФ будет дан адекватный ответ.

В случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим мирному населению украинской столицы и иностранным дипломатам рекомендовано покинуть город.