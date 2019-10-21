В Городском концертном зале выступит автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин. Музыкант представит новую программу «Лучшее».

В этот вечер вы услышите ваши любимые песни, а также совсем новые. Это авторские произведения разного жанра, разного характера: от лирических, веселых танцевальных песен до глубоко патриотических гражданских композиций.

Программа концерта состоит из 2-х отделений. По традиции после концерта состоится автограф-сессия!

Одаренный парень из Сибири начал свой творческий путь на конкурсе молодых талантов в Юрмале. В первых альбомах Сергея Любавина были очень разноплановые композиции: от стилизаций под блатные и уличные песни до ярких зарисовок «с натуры» из жизни «лихих 90-х» и композиций на стихи Есенина.

Отличительная черта концертов Сергея - необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах.