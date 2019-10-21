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Сергей Любавин

Сергей Любавин

В Городском концертном зале выступит автор-исполнитель русского любовно-романтического шансона Сергей Любавин. Музыкант представит новую программу «Лучшее».

В этот вечер вы услышите ваши любимые песни, а также совсем новые. Это авторские произведения разного жанра, разного характера: от лирических, веселых танцевальных песен до глубоко патриотических гражданских композиций. 

Программа концерта состоит из 2-х отделений. По традиции после концерта состоится автограф-сессия!

Одаренный парень из Сибири начал свой творческий путь на конкурсе молодых талантов в Юрмале. В первых альбомах Сергея Любавина были очень разноплановые композиции: от стилизаций под блатные и уличные песни до ярких зарисовок «с натуры» из жизни «лихих 90-х» и композиций на стихи Есенина.

Отличительная черта концертов Сергея - необычный, завораживающий тембр, сильный, профессиональный вокал, свежие, чистые песни о любви к женщине, лирическая «есенинская» нота его произведений, полностью живой звук на сольных концертах.

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 декабря 2019, воскресенье
19:00
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Касса
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Урод
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25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
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21 марта, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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