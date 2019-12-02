«Оружейная лига»: Новогодний кубок КВН Оружейной столицы
В Тульском областном центре молодежи состоится новогодняя игра КВН. На сцене выступят лучшие команды «Оружейной лиги».
Вход по пригласительным билетам, которые можно получить у Люсинэ Малхасян и Светланы Шапиро.
Где и когда?
Тула, улица Демонстрации, 134
15 декабря 2019, воскресенье
17:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽