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Ярнбомбинг

Ярнбомбинг

На площадке у здания администрации в Центральном парке состоится яркое, интересное мероприятие «Ярнбомбинг» или арт-встреча «Нитки».

«Ярнбомбинг» это прекрасная возможность объединиться с семьей или друзьями в создании ярких арт-объектов, которые будут украшать территорию любимого Центрального парка, и сделают зимние пейзажи теплее и интереснее.

Вход свободный, весь необходимый реквизит будет выдан участникам у здания администрации.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 декабря 2019, воскресенье
11:00
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Касса
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
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