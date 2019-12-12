Ярнбомбинг
На площадке у здания администрации в Центральном парке состоится яркое, интересное мероприятие «Ярнбомбинг» или арт-встреча «Нитки».
«Ярнбомбинг» это прекрасная возможность объединиться с семьей или друзьями в создании ярких арт-объектов, которые будут украшать территорию любимого Центрального парка, и сделают зимние пейзажи теплее и интереснее.
Вход свободный, весь необходимый реквизит будет выдан участникам у здания администрации.
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
15 декабря 2019, воскресенье
11:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽