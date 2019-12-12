На площадке у здания администрации в Центральном парке состоится яркое, интересное мероприятие «Ярнбомбинг» или арт-встреча «Нитки».



«Ярнбомбинг» это прекрасная возможность объединиться с семьей или друзьями в создании ярких арт-объектов, которые будут украшать территорию любимого Центрального парка, и сделают зимние пейзажи теплее и интереснее.

Вход свободный, весь необходимый реквизит будет выдан участникам у здания администрации.