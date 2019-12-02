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День короткометражного кино

День короткометражного кино

15 и 21 декабря любой желающий может посетить бесплатные кинопоказы короткометражных фильмов, входящие в программу акции, по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А (Центр развития кино, ретро-кинотеатр «Майский»).

15 декабря

14.00 — «Семейное кино», 65 мин. 12+

16.00 — «Звезды в коротком метре», 95 мин. 16+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное

21 декабря

14.00 — «Счастье — это…», 103 мин. 6+

16.00 — «Кино будущего», 55 мин. 18+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное

Справки по телефону: 8 (4872) 70-43-59

 

С 15 по 25 декабря в шестой раз пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино». В рамках этого проекта состоятся более 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира.

Главная цель «Дня короткометражного кино» — привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры акции: Национальный фонда поддержки правообладателей, Роскультцентр, Госфильмофонд России, компания Киноэкспертиза, компании Cinepromo, компании Canon, кинотеатр «Иллюзион», Новый институт культурологии и Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале.

Где и когда?
Майский
Тула, ул. 9 мая, 1-а
15 декабря 2019, воскресенье
14:00
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15 декабря 2019, воскресенье
16:00
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15 декабря 2019, воскресенье
17:40
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Касса
Лед и пламя
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14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Урод
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25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гверцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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