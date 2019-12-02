15 и 21 декабря любой желающий может посетить бесплатные кинопоказы короткометражных фильмов, входящие в программу акции, по адресу: г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1А (Центр развития кино, ретро-кинотеатр «Майский»).

15 декабря

14.00 — «Семейное кино», 65 мин. 12+

16.00 — «Звезды в коротком метре», 95 мин. 16+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное

21 декабря

14.00 — «Счастье — это…», 103 мин. 6+

16.00 — «Кино будущего», 55 мин. 18+

По завершение киносеансов состоится заседание КиноКлуба, во время которого зрители смогут обсудить увиденное

Справки по телефону: 8 (4872) 70-43-59

С 15 по 25 декабря в шестой раз пройдет Всероссийская акция «День короткометражного кино». В рамках этого проекта состоятся более 3000 сеансов более чем на 1500 площадках в 85 регионах России и 20 странах мира.

Главная цель «Дня короткометражного кино» — привлечение внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражному кино, способствование обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр «MovieStart» при поддержке Фонда президентских грантов. Партнеры акции: Национальный фонда поддержки правообладателей, Роскультцентр, Госфильмофонд России, компания Киноэкспертиза, компании Cinepromo, компании Canon, кинотеатр «Иллюзион», Новый институт культурологии и Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале.