Myslo собрал для вас самые интересные и ожидаемые концерты мая-2026. Внимание: в афише возможны изменения.

Мари Краймбрери

Когда: 11 мая в 20.00.

Где: спорткомплекс «Тула-Арена».

«Кто такая Мэри?» — новое шоу Мари Краймбрери. Автор и исполнительница хитов «Океан», «Мне так повезло», «Иначе всё это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной» и «Случилась осень» вновь готовит для зрителей масштабное и эмоциональное представление.

Мари Краймбрери — одна из самых самобытных артисток современной поп-сцены. Её музыка сочетает в себе искренность, личные переживания и актуальное звучание, а тексты песен находят отклик у миллионов слушателей.

12+

Ирина Дубцова

Когда: 12 мая в 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Ирина Дубцова — талантливая поэтесса, композитор и певица, чьё имя прочно закрепилось среди самых заметных артистов российской сцены. Её творчество отличается искренностью и эмоциональной глубиной, благодаря чему находит отклик у слушателей самых разных возрастов и культур по всему миру. Каждая её песня — история, в которой многие узнают себя, что лишь усиливает любовь публики к этой яркой, харизматичной и по-настоящему одарённой артистке.

12+

«Звери»

Когда: 13 мая в 19.00.

Где: спорткомплекс «Тула-Арена».

Группа Звери отмечает 25 лет на сцене. Зрителей ждёт специальная юбилейная программа: прозвучат как нестареющие хиты, давно ставшие классикой — «Всё, что касается», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче», «До скорой встречи», «Танцуй», — так и знаковые синглы из более поздних релизов.

12+

Дельфин

Когда: 15 мая в 20.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

Дельфин — один из самых узнаваемых и самобытных артистов российской альтернативной сцены. Проект был создан Андреем Лысиковым в конце 1990-х годов. Творчество сочетает электронную музыку, альтернативный рок и поэтическую, часто мрачную лирику.

Тексты Дельфина отличаются глубиной, образностью и вниманием к внутренним переживаниям человека, благодаря чему его песни воспринимаются как личные и эмоциональные истории.

Гостей ждёт большая программа, которая позволит по-новому взглянуть не только на известное и любимое творчество артиста, но и подарит чувство ностальгии.

16+

«Операция Пластилин»

Когда: 15 мая в 20.00.

Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini)

«Операция Пластилин» — российская панк-рок-группа, основанная в 2000-х годах. Коллектив начал свой путь в андеграунде и стал заметным явлением на современной альтернативной сцене.

Группа известна своим эмоциональным и часто исповедальным стилем: в их музыке сочетаются панк-энергия, мелодичность и тексты, затрагивающие личные переживания, внутренние кризисы, поиск смысла и свободы.

16+

Джон Гарик

Когда: 16 мая в 19.00.

Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini).

Джон Гарик отправляется в большой сольный тур. В программе — презентация альбома «Престиж», новые треки и уже полюбившиеся слушателям хиты.

Джон Гарик — представитель новой волны русскоязычного рэпа, о котором активно заговорили в последние годы.

16+

AkStar

Когда: 29 мая в 19.00.

Где: ДК «Туламашзавод».

AkStar (Павел Аксёнов) отправляется в тур «Вне времени». AkStar — гитарист и артист нового поколения, получивший широкую известность благодаря интернет-площадкам. Его виртуозная игра и харизматичная подача быстро привлекли многомиллионную аудиторию, а авторские треки стали логичным продолжением его музыкального пути.

6+

Wildways

Когда: 29 мая в 20.00.

Где: Mini by Concert Hall (ex. Mini)

Wildways — рок-группа, известная своей мощной энергетикой и яркими живыми выступлениями. Коллектив был основан в 2009 году в Брянске и с самого начала формировался на основе любви к альтернативной и андеграундной сцене.

За годы существования группа прошла путь от локального проекта до одного из заметных имен на российской рок-сцене. Wildways выпустили пять полноформатных альбомов и активно гастролируют по стране, собирая большие залы и фестивальные площадки.

16+