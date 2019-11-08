Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)

В Concert Hall выступит лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец. Новый проект Сергея Бобунца — это не только смелый шаг и отсутствие страха перед экспериментами, но и все хиты группы «Смысловые Галлюцинации» в классическом мощном звучании. Стадионные гимны поколений девяностых и нулевых в сочетании со свежими и яркими новыми песнями, пришлись по сердцу всем неравнодушным поклонникам современной рок-музыки. Первая большая публичная презентация программы состоялась на фестивале Нашествие 2017, Сергей Бобунец — единственный неизменный участник всех фестивалей Нашествие с 1999 года. Музыкант, поэт, композитор и продюсер из Екатеринбурга является живым талисманом Главного Приключения Года.

Неутомимый уральский романтик, последний участник легендарного Свердловского Рок-клуба и бессменный лидер группы «Смысловые Галлюцинации» продолжает свою сольную карьеру.

Вечно Молодой представитель Екатеринбурга в декабре 2015-го года объявил о завершении 25-летней истории группы «Смысловые Галлюцинации». Коллектив ушел в Вечность на пике популярности, венцом музыкальной деятельности стал двойной альбом «Трудных Времён Песни», а концертную точку музыканты поставили аншлагом в столичном «Крокус Сити Холле» в декабре 2016 года.

1 марта 2018 года вышел в свет дебютный альбом музыканта «Нормально Всё». Девять новых песен, представленных публике, были написаны в период с июля 2015-го года по февраль 2018-го, причем от момента сочинения до момента релиза над треками работали всего два человека — сам Сергей Бобунец и Евгений Никулин, отвечавший за аранжировки, исполнение всех инструментальных партий, запись и сведение. Автором обложки нового альбома стал обладатель девяти «Каннских Львов» Владислав Деревянных. «Нормально Всё» получил высокую оценку музыкальных критиков и положительный резонанс среди слушателей.

Сергей Бобунец:

— Альбом «Нормально всё» — для людей и про людей. В нём очень хорошо видна моя личная трансформация за последние два года после того, как я распустил группу «Смысловые Галлюцинации». В этих песнях я перешагнул все доступные мне ранее границы открытости и откровенности.

Каждый находит в этом альбоме своё. Кому-то он кажется глубоким и печальным, кому-то — позитивным и жизнеутверждающим. И то, и другое — правда.