Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в итальянском стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки, бьюти-зона. Гостей ждет много новогодних подарков, глитвейн, народная примета итальянские поцелуи. А еще это отличный повод выгулять красивое платье.
Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории:
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Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
1500 р. 1000 р.
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Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
2000 р.1500 р.
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VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена:
4000 р.3000 р.
Где и когда?
Тула, Староникитская, д. 54
15 декабря 2019, воскресенье
20:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽