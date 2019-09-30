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Новогодняя вечеринка в итальянских традициях

Новогодняя вечеринка в итальянских традициях

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в итальянском стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки, бьюти-зона. Гостей ждет много новогодних подарков, глитвейн, народная примета итальянские поцелуи. А еще это отличный повод выгулять красивое платье.

Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории:

 

  • Входной билет: включает место за столом, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 1500 р. 1000 р.
  • Стандарт: включает место за столом, напитки от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 2000 р. 1500 р.
  • VIP: включает лучшие vip-места, полноценный банкет от ресторана, шоу-программу, сюрпризы. Цена: 4000 р. 3000 р.

 

Где и когда?
Forest, ресторанный комплекс
Тула, Староникитская, д. 54
15 декабря 2019, воскресенье
20:00
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