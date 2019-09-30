Новогодняя вечеринка в итальянских традициях

В ресторанном комплексе Forest пройдет тематическая вечеринка — Новый год в итальянском стиле. В программе яркое шоу, сюрпризы, национальные угощения и напитки, бьюти-зона. Гостей ждет много новогодних подарков, глитвейн, народная примета итальянские поцелуи. А еще это отличный повод выгулять красивое платье.

Все вышеперечисленное входит в стоимость билета в зависимости от его категории: