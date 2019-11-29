Как стать художником

В «Октаве» пройдет новогодний интерактивный спектакль от детского театра «СНАРК». Это постановка в формате спектакль-игра. Мы побываем в мастерских великих художников и попытаемся узнать, как рисовать «правильно» и, вообще, возможно ли это?

В игровой форме артисты театра покажут, чем современное искусство отличается от классического, и чем они похожи. Маленькие зрители попытаются разгадать секрет улыбки Моны Лизы, подражать стилю Джузеппе Арчимбольдо, а так же почувствовать себя Марселем Дюшаном или Энди Уорхолом.

Со спектакля никто не уйдет с пустыми руками, каждый ребенок получит новогодний подарок!

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.