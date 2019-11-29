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Как стать художником

Как стать художником

В «Октаве» пройдет новогодний интерактивный спектакль от детского театра «СНАРК». Это постановка в формате спектакль-игра. Мы побываем в мастерских великих художников и попытаемся узнать, как рисовать «правильно» и, вообще, возможно ли это?

В игровой форме артисты театра покажут, чем современное искусство отличается от классического, и чем они похожи. Маленькие зрители попытаются разгадать секрет улыбки Моны Лизы, подражать стилю Джузеппе Арчимбольдо, а так же почувствовать себя Марселем Дюшаном или Энди Уорхолом.

Со спектакля никто не уйдет с пустыми руками, каждый ребенок получит новогодний подарок!

 

«СНАРК» — театр нового поколения для детей и их родителей, основанный в 2012 году в Москве режиссером Юрием Алесиным, выпускником ВТУ им. Щепкина и РАТИ-ГИТИС. Снарк — это имя загадочного существа, за которым охотятся персонажи поэмы Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка», аллегории «погони за Счастьем». Основным принципом театра «СНАРК» является зрительское равноправие детей и родителей: на спектаклях театра дети думают и рассуждают как взрослые, а взрослые — по-детски смеются и радуются.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
15 декабря 2019, воскресенье
15:00
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Касса
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Аркаим
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26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Урод
Купить билет
25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Тамара Гверцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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