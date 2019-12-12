Трибьют-шоу «Океан Эльзы»

В Harat's pub можно будет услышать любимые хиты украинской рок-группы «Океан Эльзы» в живом исполнении. Кавер-группа «Другие люди» задаст на сцене жара и исполнит все главные песни в идентичном звучании.

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