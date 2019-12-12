Трибьют-шоу «Океан Эльзы»
В Harat's pub можно будет услышать любимые хиты украинской рок-группы «Океан Эльзы» в живом исполнении. Кавер-группа «Другие люди» задаст на сцене жара и исполнит все главные песни в идентичном звучании.
Бронирование столов по тел. 525 — 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
14 декабря 2019, суббота
22:00
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽