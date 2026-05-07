Говорят, что настоящую семью кровью не скрепить. Её создают терпением, теплом и безусловной любовью, которая не спрашивает о происхождении. Семья Волковых-Яковлевых из Чернского района – доказательство этого.

Фото из архива героев публикации.

Ольга Волкова и Олег Яковлев воспитывают восемь детей, шесть из которых – приемные. У Ольги три высших образования, много лет она занимала руководящие должности, сейчас на пенсии. Олег – кадровый военный, посвятивший 20 лет жизни службе в рядах Вооруженных сил. После гибели единственного сына Ольги они помогали воспитывать внуков-двойняшек, Арсения и Алексея. Вскоре семейная пара решила, что хочет дарить тепло детям, попавшим в непростую ситуацию. Так семья стала расти.

В мае 2022 года у Ольги и Олега появился сын Сережа. Через два месяца в семье появился еще один Сережа. Он с ограниченными возможностями здоровья и в школе занимается по индивидуальной программе.

Через полтора года из ДНР в семью приехал еще один Сережа. Он стал самым старшим. Кстати, после получения паспорта он принял решение поменять свою фамилию на фамилию приемного отца. И теперь он тоже Яковлев. Такое же решение принял и другой сын – Максим, который появился в семье в марте 2024 года.

В июле 2025 года в эту семью приехали еще два сына – Михаил и Анатолий. Все шестеро приемных сыновей – дети с нелегкой судьбой. Почти у всех есть проблемы со здоровьем, поэтому папа стал прививать детям любовь к спорту.

Все мальчишки ходят в футбольную секцию, ездят в районный центр на занятия с тренером. В доме тоже есть все условия для занятий спортом: теннисный стол, тренажерный зал и мини-стадион

во дворе.



На фото: Олег Яковлев и Ольга Волкова.

Ольга Волкова:

– Дети – наша любовь. Мы хотим, чтобы каждый член семьи чувствовал и понимал, что его любят и ценят, знал, насколько он значим. Мы – семья военных, поэтому воспитываем патриотов нашей страны. Изучаем историю, организовываем поездки по местам ВОВ, плетем сети для ребят, которые участвуют в СВО. Стараемся прививать правильные ценности, помогаем восстанавливать храм.

Нам весело и интересно вместе. Мы живем в большом доме площадью 600 кв. м, у нас гектар земли. Мы вместе сажаем там овощи, делаем заготовки на зиму, ухаживаем за животными. У нас есть козы, овцы, поросята, куры, индоутки и гуси.

Ребята помогают нам во всем, но не под давлением, а потому что видят, как стараемся мы. Большая семья – большое счастье. И у нас любви хватает на всех.

Правила семьи:

Каждый знает, что в трудную минуту семья его выслушает и поддержит.

Каждый член семьи – личность, со своими недостатками и достоинствами.

Каждый в семье должен уметь признавать свою неправоту, если обидел – извиниться.

Как взять ребенка под опеку?

Все дети, оставшиеся без родительской любви, мечтают о семье. Им не хватает любви, внимания и ласки.

Если вы решились на важный поступок – стать приемным родителем – начать этот путь стоит с обращения в органы опеки по месту жительства. Там вам дадут заключение о возможности быть опекуном.

Специалист выслушает вас, выяснит мотив оформления опеки, разъяснит требования закона, права и обязанности опекунов, а дальше расскажет о последовательности процедуры оформления и ответит на ваши вопросы.

Также на вопросы возможности стать замещающими родителями готовы ответить в министерстве социальной защиты Тульской области по телефону 8(4872) 56-96-31.

Документы, предусмотренные для установления опеки (попечительства), в том числе предварительной опеки (попечительства), а также заявления, можно подать:

лично при обращении в орган опеки и попечительства;

посредством Единого портала;

лично при обращении в МФЦ.

Важно! Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. Назначение опекуна ребенку от 10 лет осуществляется только с его согласия.

О месте расположения органов опеки и попечительства, контактные данные и график приема можно узнать на официальном сайте министерства социальной защиты Тульской области.