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Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко

Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко

В Тульской филармонии состоится большой концерт Тульского филармонического симфонического оркестра. Вместе с ним на одной сцене выступят известные музыканты: Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано), Яна БЕЛОУСОВА (скрипка), Владислав БЕЛОУСОВ (виолончель).

В программе: К. Сен-Санс. «Муза и поэт». А. Н. Скрябин. «Прометей». М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки».

Вадим Холоденко с успехом выступает на лучших сценах Москвы и Санкт-Петербурга, во многих городах России. С 2004 г. он постоянно сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (дирижеры Ю. Башмет, Е. Бушков, К. Ванделли).

Вадим Холоденко принимал участие в фестивалях «Дни Моцарта в Москве» и «Посвящение» в Государственной Третьяковской галерее, «Музыкальный Олимп», «Балтийские сезоны», проекте «Steinway-парад» в Московском Международном Доме музыки и других престижных музыкальных форумах в России и за рубежом. Записал компакт-диски с сочинениями Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа («Двенадцать трансцендентных этюдов»), К. Дебюсси, Н. Метнера, С. Рахманинова. Пианист также увлекается джазовой импровизацией.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
14 декабря 2019, суббота
17:00
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Касса
Алена Швец
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16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Волшебная зима
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2 - 4 января 2020
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1500-4000 ₽
Сказки Нарнии
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3 января, пятница 15:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 600-1200 ₽
Мастер-класс «Новогодняя Fashion-иллюстрация»
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21 декабря
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
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