Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко

В Тульской филармонии состоится большой концерт Тульского филармонического симфонического оркестра. Вместе с ним на одной сцене выступят известные музыканты: Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано), Яна БЕЛОУСОВА (скрипка), Владислав БЕЛОУСОВ (виолончель).

В программе: К. Сен-Санс. «Муза и поэт». А. Н. Скрябин . «Прометей». М. П. Мусоргский . «Картинки с выставки».

Вадим Холоденко с успехом выступает на лучших сценах Москвы и Санкт-Петербурга, во многих городах России. С 2004 г. он постоянно сотрудничает с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» (дирижеры Ю. Башмет, Е. Бушков, К. Ванделли).

Вадим Холоденко принимал участие в фестивалях «Дни Моцарта в Москве» и «Посвящение» в Государственной Третьяковской галерее, «Музыкальный Олимп», «Балтийские сезоны», проекте «Steinway-парад» в Московском Международном Доме музыки и других престижных музыкальных форумах в России и за рубежом. Записал компакт-диски с сочинениями Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа («Двенадцать трансцендентных этюдов»), К. Дебюсси, Н. Метнера, С. Рахманинова. Пианист также увлекается джазовой импровизацией.