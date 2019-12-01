Джуманджи: Новый уровень

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 12.12.2019

Режиссер: Джейк Кэздан

Актеры: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Кевин Харт, Аквафина, Алекс Вулф, Колин Хэнкс

Жанр: приключения, экшен

Продолжительноcть: 114 мин

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.