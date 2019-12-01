Джуманджи: Новый уровень
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 12.12.2019
Режиссер:
Джейк Кэздан
Актеры:
Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Мэдисон Айсмен, Джек Блэк, Эшли Скотт, Дэнни ДеВито, Кевин Харт, Аквафина, Алекс Вулф, Колин Хэнкс
Жанр:
приключения, экшен
Продолжительноcть:
114 мин
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
8 декабря, воскресенье
|10:40
|Киносити
|15:00
|Киносити
|19:25
|Киносити
|21:45
|Киносити
|00:05
|Киносити
|02:15
|Киносити
12 декабря, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
Завтра
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
00:05
02:15
8 декабря, воскресенье
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
00:05
02:15
9 декабря, понедельник
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
00:05
10 декабря, вторник
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
00:05
11 декабря, среда
|Киносити
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10:40
15:00
19:25
21:45
00:05
12 декабря, четверг
|Киносити
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00:05
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
6 декабря, пятница 19:30
₽ Билеты: 250-1500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽