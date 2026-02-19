Твое сердце будет разбито

Премьера: 26.03.2026

Режиссер: Михаил Вайнберг

Актеры: Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Алевтина Майер, Максим Сапрыкин, Диана Гиль, Маргарита Дьяченкова, Антон Соломатин, Александра Тихонова, Иван Трушин, Евгения Лоза, Павел Кузьмин, София Голубева, Александр Присмотров-Белов, Андрей Казаков, Наталия Дербенева

Жанр: Мелодрама

Возрастные ограничения: 16+

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы, которая, спасаясь от травли в новой школе, идет на сделку с главным хулиганом: он должен притворяться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.