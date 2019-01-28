3 февраля в Большом зале «Октавы» состоится премьерный тульский показ перформанса «Пастораль» арт-компании «Барабан»!

Спектакль был создан во время летней резиденции театра «Барабан» в августе 2018 года. В основе сюжета лежит «Четвертый акт» драматурга Марты Райцес — пьеса, которая состояла из ряда заданий, которые были поделены на колоду из 60-ти карточек. Четыре исполнителя-перформера (Алексей Гимельрейх, Илья Оши, Лия Латыпова, Полина Шатохина) тасовали карточки и вытягивали по одной.

Участники придумывают игру-прелюдию, которая состоит из осколков сновидений, фрагментов дерзких признаний, детских откровений. Они тасуют карточки, так что реплики, движения и вздохи каждый раз сплетают новый сюжет, который сложится в очень необычную, тонкую и интимную постановку-перформанс.

Стоимост: 300 р., требуется предварительная регистрация.