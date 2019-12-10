В атриуме Тульского кремля пройдет фестиваль детского творчества «ШАР- ПАПЬЕ». Праздник назван в честь игрушки шар-папье, которую придумали в Туле. Простые объемные фигуры из прессованной бумаги в руках детей и взрослых из обычной заготовки превращаются в настоящие произведения искусства.



Новогодний фестиваль «ШАР-ПАПЬЕ» — это не только творческий конкурс-выставка. Это площадка с насыщенной развлекательной программой: песни-танцы, веселые конкурсы и игры, бесплатные мастер-классы по росписи шар-папье, ярмарка новогодних игрушек ручной работы, множество увлекательных интерактивов.

14 декабря

В течение всего дня: ярмарка-продажа новогодних игрушек ручной работы, игровая площадка с конструктором ШАР-ПАПЬЕ, аквагрим, популярное научное шоу, обучающие мастер-классы, игры, конкурсы, оригинальные фотозоны и многое другое.

11.00 начало работы анимационных площадок

12.00−12.45 торжественная церемония открытия фестиваля

Выступление почетных гостей. Подведение итогов благотворительного

проекта «Раскрась ангела — подари ШАР-ПАПЬЕ детям!», в котором принимают участие профессиональные художники, известные актеры, писатели, политические деятели, спортсмены и многие другие медийные персоны.

12.45−13.10 презентация арт-объекта «БУСЫ РОССИИ» В проекте приняли участие дети из 63 регионов нашей страны. Они расписали

«бусины» в стиле родного города, изобразили на них достопримечательности своего края и прислали в Тулу. Общая длина бус составляет больше 200 м!

13.10−13.30 презентация ЁЛКИ ШАР-ПАПЬЕ и игровая программа с Дедом

Морозом Эка Ёлка! Такой вы еще не видели! Она собрана из 1500 огромных блоков бумажного конструктора ШАР-ПАПЬЕ и украшена оригинальными игрушками, расписанными детьми со всей страны.

13.30−14.00 театрализованное представление «Чудесное спасение». Вместе с храбрыми щенками из «Щенячьего патруля» маленькие зрители

отправятся на поиски новогодних подарков и станут участниками

увлекательного путешествия в сказку.

14.00−14.30 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по

предварительной записи в зоне продаж)

14.00−14.45 выступление артистов вокальной студии «Фантазеры» и

танцевального коллектива «Magic Dance»

14.45−16.00 большая цирковая программа с участием артистов детского цирка Тамары Хижняченко, а также четвероногих артистов цирка зверей

15.30−16.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по

предварительной записи в зоне продаж)

16.00 — закрытие первого дня фестиваля

15 декабря

В течение всего дня: ярмарка-продажа новогодних игрушек ручной работы, игровая сплощадка с конструктором ШАР-ПАПЬЕ, аквагрим, популярное научное шоу, обучающие мастер-классы, игры, конкурсы, оригинальные фотозоны и многое другое.

11.00 начало работы анимационных площадок

11.15−11.45 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по

предварительной записи в зоне продаж)

12.00−12.30 выступление детского Театра моды «Modiz» (г. Алексин)

Театрально-хареографический показ авторских моделей одежды

12.30−13.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по

предварительной записи в зоне продаж). Мастер-класс по хип-хопу.

13.00−14.00 концертная программа с участием цирковой студии «Мастер Буфф» и танцевального коллектива «Magic Dance»

14.00−15.00 церемония награждения победителей конкурса ШАР-ПАПЬЕ

15.00−16.00 встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга Анимационно-развлекательная программа с участием главного волшебника страны, веселые игры и конкурсы с подарками. Фотосессия.

15.30−16.00 мастер-класс по росписи игрушек ШАР-ПАПЬЕ (бесплатно, по

предварительной записи в зоне продаж)

16.00 — закрытие фестиваля

Почетным гостем праздника станет Дед Мороз из Великого

Устюга. Главный волшебник страны поздравит всех с наступающим Новым годом, поиграет с ребятами, подарит подарки и обязательно сделает фото со всеми желающими на память в специальной фотозоне.

А новогодний хоровод дедушка будет водить вокруг необычной ёлочки. Уникальная ёлка высотой 4,5 метра, собранная из 1500 гигантских блоков бумажного конструктора шар- папье (аналог лего) и украшенная игрушками ручной работы, созданными детьми со всей страны, станет центром притяжения фестиваля и никого не оставит равнодушным.

ЭКА ЁЛКА ШАР-ПАПЬЕ! Такой вы еще точно не видели!

Вход свободный.