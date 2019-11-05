ТоЛЧёк
В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:
- Классический танец;
- Деми классика;
- Народный танец;
- Стилизованный танец;
- Эстрадный танец;
- Джаз танец;
- Модерн;
- Танцевальное Шоу;
- Акробатический танец;
- Акробатическое Шоу;
- Стрит Шоу;
- Чир-пом-Фристаил;
- Степ;
- Латина Шоу.
Победители получат кубки, медали и грамоты. Впервые в истории танцевальных конкурсов будет зеркальное награждение солистов — награды будут вручаться в обратном порядке.
Стоимость:
500 р. 325 р. только в Myslo-кассе.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
15 декабря 2019, воскресенье
09:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽