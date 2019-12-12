Чудеса под Новый год
В Тульском цирке началось грандиозное новогоднее шоу, которое удивить и детей и взрослых. Гостей ждет 3D проекция, опасные трюки, хищные животные и лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства,
Всё представление на манеже вас будет смешить Клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит Вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!
Также в программе экстримальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий Фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.
Стоимость: 500−900 р., до 3 лет — бесплатно без предоставления отдельного места.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 96
14 декабря 2019, суббота
12:00
14 декабря 2019, суббота
17:00
15 декабря 2019, воскресенье
12:00
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽