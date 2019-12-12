Чудеса под Новый год

В Тульском цирке началось грандиозное новогоднее шоу, которое удивить и детей и взрослых. Гостей ждет 3D проекция, опасные трюки, хищные животные и лучшие цирковые номера окунут вас в мир детства,

Всё представление на манеже вас будет смешить Клоун Митрофан. Под руководством Олега Плахтеева на арене появятся грациозные тигры и львы. Впечатлит Вас аттракцион «Сказки Востока» — арабские верблюды, ламы, леопард, пума, обезьяна, рептилии и весёлый ослик!

Также в программе экстримальные шоу «Мотогонки в сфере», «Колесо смелости» и «Железный человек» и неутомимый «Собачий Фристайл» — самоеды, ретривер, бордер-колли.

Стоимость: 500−900 р., до 3 лет — бесплатно без предоставления отдельного места.