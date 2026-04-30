Флавия. Юный детектив

Страна: США

Премьера: 30.04.2026

Режиссер: Бхарат Наллури

Актеры: Мартин Фриман, Джонатан Прайс, Тоби Джонс, Молли Белль Райт, Аннетт Бэдленд, Ханна Нью, Джейми Бимиш, Майкл Калкин, Каран Гилл, Марама Корлетт, Ариелла Глейзер, Таллула Конабеар, Пьер Бергман

Жанр: Детективы, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 96 минут

Возрастные ограничения: 16+

Флавия де Люс — юная любительница детективов с талантом замечать то, что ускользает от взрослых. Когда в родовом поместье происходит убийство и под подозрение попадает ее отец, Флавия берет расследование в свои руки. В поисках улик девочка начинает распутывать загадки и раскрывать семейные тайны. Сможет ли юный детектив найти настоящего преступника и спасти отца?