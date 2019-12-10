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Васильков & Коты

Васильков & Коты

В «Ликерке-Лофт» выступит арт-рок-коллектив «Васильков & Коты» с музыкальной постановкой «Огни города»!

В основе постановки лежит идея поиска себя в урбанистической жизни города, который в следствие различных обстоятельств и событий может либо оттолкнуть, либо принять.

Зрителей ждет живое музыкальное выступление коллектива «Васильков & Коты», напрямую связанное с сюжетом. Главные персонажи: группа «Васильков & Коты», город Тула.

Стоимость: 100-200 р. Бронирование мест по тел. 71-67-68.

Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
13 декабря 2019, пятница
19:00
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Касса
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