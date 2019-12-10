Васильков & Коты
В «Ликерке-Лофт» выступит арт-рок-коллектив «Васильков & Коты» с музыкальной постановкой «Огни города»!
В основе постановки лежит идея поиска себя в урбанистической жизни города, который в следствие различных обстоятельств и событий может либо оттолкнуть, либо принять.
Зрителей ждет живое музыкальное выступление коллектива «Васильков & Коты», напрямую связанное с сюжетом. Главные персонажи: группа «Васильков & Коты», город Тула.
Стоимость: 100-200 р. Бронирование мест по тел. 71-67-68.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
13 декабря 2019, пятница
19:00
29 декабря
₽ Билеты: 300-400 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽