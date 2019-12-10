В «Ликерке-Лофт» выступит арт-рок-коллектив «Васильков & Коты» с музыкальной постановкой «Огни города»!



В основе постановки лежит идея поиска себя в урбанистической жизни города, который в следствие различных обстоятельств и событий может либо оттолкнуть, либо принять.



Зрителей ждет живое музыкальное выступление коллектива «Васильков & Коты», напрямую связанное с сюжетом. Главные персонажи: группа «Васильков & Коты», город Тула.

Стоимость: 100-200 р. Бронирование мест по тел. 71-67-68.