Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В спортивном комплексе ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе. На состязания съедутся спортсмены в возрасте 15−17 лет со всей России. Участники будут бороться за приз Шамиля Шамшатдиновича Хисамутдинова.

Торжественное открытие состоится 14 декабря в 14.00.

На соревнования прибудут почетные гости, в числе которых Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Вход свободный.