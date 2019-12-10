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Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

В спортивном комплексе ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе. На состязания съедутся спортсмены в возрасте 15−17 лет со всей России. Участники будут бороться за приз Шамиля Шамшатдиновича Хисамутдинова.

Торжественное открытие состоится 14 декабря в 14.00.

На соревнования прибудут почетные гости, в числе которых Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Физкультурно-оздоровительный комплекс ТулГУ
14 декабря 2019, суббота
10:00
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15 декабря 2019, воскресенье
10:00
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Касса
Louna
Купить билет
7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тамара Гверцители
Купить билет
21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
«Сектор Газа»: 55 лет Ю.Хою
Купить билет
15 февраля, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Урод
Купить билет
25 декабря, среда 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
Купить билет
25 января, суббота 20:00
Дом №15, культурное пространство
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Алена Швец
Купить билет
16 декабря, понедельник 19:30
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
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