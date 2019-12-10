Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе
В спортивном комплексе ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе. На состязания съедутся спортсмены в возрасте 15−17 лет со всей России. Участники будут бороться за приз Шамиля Шамшатдиновича Хисамутдинова.
Торжественное открытие состоится 14 декабря в 14.00.
На соревнования прибудут почетные гости, в числе которых Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, просп. Ленина, 84А
14 декабря 2019, суббота
10:00
15 декабря 2019, воскресенье
10:00
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽